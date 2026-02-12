Marca de autos premium en la Argentina reduce hasta u$s18.000 el precio de uno de sus SUV: cuál es y cómo aprovechar + Seguir en









El modelo de la firma se relanza con mejoras en su propuesta de confort, tecnología y eficiencia, manteniendo dos versiones diferenciadas.

DS 7 se renueva en el país

La marca francesa DS Automobiles, reconocida por su enfoque en el diseño refinado y la innovación tecnológica, refuerza su presencia en el mercado argentino con la renovación de su SUV insignia, el DS 7, uno de los referentes dentro del segmento premium. Este modelo combina ingeniería avanzada, materiales de alta calidad y soluciones tecnológicas que apuntan a ofrecer una experiencia de conducción superior.

El vehículo, que logró posicionarse entre los más elegidos dentro del nicho de alta gama en el país, se ofrece en dos configuraciones que apuntan a distintos perfiles de usuarios, ambos con un fuerte énfasis en el confort, la seguridad y la eficiencia energética.

La versión DS 7 Pallas se inspira en el universo de la hotelería de lujo y refleja el ADN estético francés con detalles exclusivos. Está equipada con un motor turbo que entrega 215 HP, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, lo que garantiza un manejo suave y eficiente. Entre sus elementos destacados sobresalen el sistema de sonido FOCAL Electra® con 14 parlantes, el reloj analógico desarrollado por B.R.M., el sistema de iluminación inteligente DS Pixel LED Vision y el paquete de asistencias a la conducción DS Drive Assist, que incorpora funciones semiautónomas.

Electrificación y alto rendimiento como eje de la propuesta Por su parte, la variante DS 7 híbrido enchufable representa el máximo nivel de innovación dentro de la gama. Esta versión combina un sistema electrificado que desarrolla 300 HP y cuenta con tracción integral, permitiendo recorrer hasta 63 kilómetros en modo totalmente eléctrico, según el ciclo urbano WLTP. Esta alternativa apunta a quienes buscan reducir el consumo y las emisiones sin resignar prestaciones ni confort.

Con esta actualización, DS Automobiles confirmó los nuevos valores sugeridos para el mercado argentino. El DS 7 Pallas tiene un precio de u$s52.500, mientras que el DS 7 híbrido enchufable asciende a u$s72.000. De esta manera, el fabricante francés consolida su estrategia en el país, apostando por un producto que combina diseño, innovación y electrificación, en un contexto donde el segmento premium comienza a incorporar cada vez más tecnologías vinculadas a la eficiencia energética y la conducción inteligente.