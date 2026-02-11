El mercado de autos híbridos en la Argentina atraviesa un momento de expansión. A partir del cupo de 50.000 unidades libres de arancel de importación dispuesto por el Gobierno para el período 2025-2029, la oferta creció con fuerza y aparecieron alternativas más competitivas frente a los vehículos 100% eléctricos.
Los 10 autos híbridos más accesibles para comprar en febrero
Impulsados por el cupo oficial sin arancel y la baja del dólar, estos modelos amplían su oferta y ajustan precios en pesos. El listado incluye opciones desde u$s23.500 y sólo un vehículo regional entre los más baratos.
-
-
Hasta hace poco, Toyota concentraba cerca del 85% de las ventas de esta tecnología en el país. Sin embargo, el nuevo esquema —que habilita importar modelos con un valor máximo de u$s16.000 FOB— abrió la puerta a una mayor diversidad de marcas, en su mayoría de origen chino.
Además, como muchos precios están expresados en dólares, la reciente baja del tipo de cambio oficial impactó directamente en los valores en pesos.
El ranking de los autos híbridos más baratos
-
MG3: u$s23.500 – $33.605.000
Hatchback segmento B importado por Eximar. Combina motor 1.5 de 100 CV con eléctrico de 136 CV.
-
MG ZS: u$s27.500 – $39.325.000
B-SUV con el mismo impulsor térmico del MG3 y sistema híbrido con batería de 1.3 kWh.
-
Haval Jolion DeLuxe: u$s28.990 – $41.455.700
Importado por Grupo Antelo. Motor 1.5 ciclo Atkinson de 94 CV más eléctrico de 154 CV.
-
Changan CS55 Plus PHEV: u$s32.000 – $45.760.000
SUV segmento C enchufable. Motor 1.5 de 109 CV y eléctrico de 212 CV.
-
Chery Tiggo 7 Hybrid: u$s32.900 – $47.047.000
Importado por Grupo Iraola. Motor 1.5 turbo de 147 CV con sistema mild hybrid.
-
Chery Tiggo 4: u$s33.500 – $47.905.000
B-SUV con motor 1.5 de 100 CV y eléctrico de 94 CV.
-
Haval H6 Hybrid: u$s33.500 – $47.905.000
SUV segmento C con motor turbo 1.5 de 147 CV y sistema combinado de 243 CV.
-
GAC Emkoo GE: u$s33.800 – $48.334.000
Motor 2.0 aspirado de 140 CV más eléctrico de 182 CV.
-
Toyota Yaris Cross: $48.457.000
Único modelo regional del ranking. Fabricado en Brasil, combina motor 1.5 de 91 CV con eléctrico de 80 CV.
-
JAC JS6: u$s33.900 – $48.477.000
Híbrido enchufable con motor 1.5 de 110 CV y eléctrico de 204 CV (310 CV combinados).
Con esta configuración de precios, los híbridos se posicionan como una alternativa intermedia entre los vehículos tradicionales y los eléctricos puros, con un ahorro estimado de hasta 40% en combustible y una oferta cada vez más amplia en el mercado argentino.
