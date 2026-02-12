Comprar una moto 0km con crédito bancario: cuáles son las propuestas, tasas y plazos

Entre préstamos personales y convenios con concesionarias, los bancos ofrecen planes para adquirir motos con condiciones dispares según el perfil del cliente.

Compra de motos en concesionarias: crecen las operaciones con crédito, impulsadas por la demanda de movilidad urbana y planes de pago más accesibles

La moto se consolidó como una solución de movilidad urbana en un contexto de tránsito saturado, costos crecientes y necesidad de autonomía. Ese cambio en el uso cotidiano impulsó un mercado de compraventa que ya no depende solo del contado. Hoy, una parte relevante de las operaciones de las 0km se concreta con financiamiento bancario, tanto para motos de baja cilindrada como para modelos de mayor valor .

El crecimiento del crédito , sin embargo, no vino acompañado de reglas homogéneas. Cada banco ofrece esquemas distintos, con diferencias marcadas en tasas, plazos, porcentaje financiado y costos adicionales. En ese escenario, el riesgo no está en acceder al crédito, sino en elegir mal.

Antes de entrar banco por banco, hay un concepto central que atraviesa todas las propuestas: el Costo Financiero Total (CFT) . Este concepto refleja el costo real del préstamo y no se limita a la tasa de interés: incluye intereses, IVA sobre intereses, comisiones, gastos administrativos y cargos asociados. Por eso se expresa como CFT TNA (tasa nominal anual) y CFT TEA (tasa efectiva anual). Comparar solo la TNA puede llevar a conclusiones erróneas: dos préstamos con la misma tasa pueden tener costos finales muy distintos.

También importa el tipo de crédito. Los préstamos personales son más ágiles, pero suelen tener tasas más altas. Los prendarios , donde la moto queda como garantía , bajan la tasa, aunque suman el costo del seguro obligatorio.

Con esas variables en mente, estas son las principales alternativas hoy.

Crédito directo desde la concesionaria

Banco Provincia desarrolló una línea específica para motos, orientada a simplificar el proceso y reducir trámites. El crédito se gestiona directamente en concesionarias adheridas y se confirma de forma digital, sin papeles.

La propuesta apunta a compradores que priorizan previsibilidad y rapidez, con un esquema de cuotas fijas en pesos. La demanda creció de la mano de precios de motos que, aun con aumentos, siguen siendo más accesibles que otros vehículos.

Datos clave del crédito:

Monto máximo : $10.000.000.

Plazos : 9, 12, 18, 24 y 36 meses.

Tasa fija desde 55% TNA para quienes cobran haberes en el banco.

57% TNA para el resto de los clientes.

Cuotas con débito automático.

Operatoria 100% digital desde Cuenta DNI o BIP.

El esquema reduce la barrera de entrada, aunque el plazo máximo obliga a mirar con atención el valor final financiado.

La industria de las dos ruedas registra un crecimiento sostenido impulsado por factores claros: menor consumo de combustible frente a un auto, costos de mantenimiento más bajos y una reducción significativa de los tiempos de traslado. En entornos urbanos congestionados, la moto permite acortar viajes y ganar eficiencia, mientras que los modelos de baja y media cilindrada mantienen valores competitivos frente al encarecimiento de otros bienes durables, lo que amplía su alcance a distintos perfiles de usuarios.

En paralelo, los cambios en las dinámicas laborales reforzaron esta tendencia. El avance del trabajo independiente, la mensajería y los servicios de entrega posicionaron a la moto como una herramienta clave para mejorar la productividad y ampliar el radio de acción sin depender del transporte público. En un contexto económico exigente, la movilidad personal eficiente se consolida como un recurso estratégico para la vida cotidiana.

Plazo largo y cobertura amplia

Banco Nación canaliza la compra de motos mediante préstamos personales, tanto para clientes como para no clientes. La fortaleza de esta propuesta está en el plazo: permite estirar el financiamiento hasta seis años, algo poco habitual en este segmento.

Motos Compraventa Acuerdo en concesionaria: el financiamiento bancario gana peso como vía de acceso a motos 0 km, con más opciones de plazos y modalidades de pago Pexels

El crédito se tramita de manera online a través de Tienda BNA+, donde se selecciona el producto y se gestiona el préstamo en simultáneo. Luego, la entrega y el patentamiento se coordinan con la concesionaria.

Condiciones principales:

Monto mínimo: $100.000.

Monto máximo: $40.000.000.

Plazo: hasta 72 meses.

TNA fija: 38%.

TEA : 45,37%.

CFT TEA: 57,02%.

Débito automático en caja de ahorro.

Cancelación anticipada total o parcial permitida.

El plazo largo permite cuotas más bajas, pero extiende el compromiso financiero y eleva el costo total si no se analiza el CFT completo.

Dos esquemas según cilindrada

Banco Santander segmenta su oferta según el tipo de moto. Para modelos de baja cilindrada utiliza préstamos de consumo; para motos medianas y altas, préstamos prendarios.

En el segmento de baja cilindrada, el crédito es más flexible, pero también más caro. En cambio, el prendario baja la tasa y apunta a un perfil de compra más estructurado.

Datos generales:

Préstamo de consumo : hasta 48 meses

TNA entre 90% y 125%, según perfil

Prendario : hasta 60 meses

TNA desde 59,5%

Financia hasta el 75% del valor de la moto

Martín Solano, CEO de Santander Consumer Argentina, remarcó que el crecimiento del prendario responde a una demanda más consciente del costo financiero y a motos de mayor valor, donde la diferencia de tasa impacta fuerte en la cuota final. El esquema exige seguro asociado y un valor mínimo de unidad, pero reduce sensiblemente el costo frente al préstamo personal.

Alto porcentaje financiado, costo elevado

BBVA ofrece un préstamo prendario que se destaca por el porcentaje de financiación: permite cubrir hasta el 85% del valor de la moto.

Motos Seguros Movilidad Urbana La moto creció como método de conectividad para la movilidad urbana y para el trabajo de repartidor o delivery Pexels

Es una ventaja clara para quienes cuentan con poco anticipo, aunque el costo financiero es más alto que en otros bancos.

Características principales:

Financia hasta el 85% del valor.

Monto máximo: $55.000.000.

Plazo: hasta 60 meses.

CFT aproximado: 80,44% a 36 meses.

Requiere seguro obligatorio.

Penalidades por cancelación anticipada, con excepciones.

El crédito exige ingresos mínimos y una relación cuota-ingreso exigente. Es una opción potente en monto, pero que requiere un análisis fino del costo total.

Foco en movilidad eléctrica

Banco Ciudad presenta una propuesta diferenciada, con tasas subsidiadas y destino específico. El foco está puesto en taxis, remises y repartidores que incorporen vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

Moto eléctrica Motos eléctricas también ganan preferencia entre el público joven

Para motos eléctricas de delivery:

Préstamo a sola firma.

Monto máximo: $2.800.000.

Plazo: 36 meses.

Tasa fija: 22,5% TNA.

Son las tasas más bajas del mercado, pero con requisitos específicos de actividad, registro y documentación.

Qué mirar antes de firmar

Más allá del banco elegido, hay puntos que conviene revisar siempre:

CFT y no solo la tasa nominal.

Plazo total del crédito.

Porcentaje financiado.

Seguro y costos asociados.

Condiciones de cancelación anticipada.

El crédito amplía el acceso a la moto 0km, pero también fija un compromiso de mediano o largo plazo. "Comparar bien no es una formalidad: es la diferencia entre una herramienta de movilidad y una carga financiera innecesaria", concluyó Solano.