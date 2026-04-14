Los autos usados más vendidos en el país: cuál fue el modelo que lideró las listas + Seguir en









Las operaciones crecieron frente a febrero y al mismo mes del año pasado, aunque el balance del primer trimestre sigue en terreno negativo y con desafíos estructurales.

Los autos usados mostró una mejora frente a marzo Foto: análisisdigital

El mercado de autos usados en la Argentina mostró una mejora en marzo, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Durante ese mes se comercializaron 153.995 unidades, lo que representó un crecimiento del 8,16% interanual y un salto del 18,25% respecto a febrero.

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A pesar de este repunte, el acumulado del primer trimestre alcanzó las 437.294 unidades, lo que implica una caída del 5,23% frente al mismo período de 2025. El dato refleja que, si bien hubo una recuperación puntual, el sector todavía enfrenta un escenario inestable.

Desde la CCA, su secretario Alejandro Lamas destacó que marzo logró cortar la racha negativa de los meses previos, aunque advirtió que la mejora no alcanza para hablar de una recuperación sostenida. Entre los principales problemas mencionó la baja rentabilidad, la presión impositiva y la falta de financiamiento accesible, factores que condicionan el crecimiento del mercado.

Los modelos usados más vendidos del mes En cuanto a las preferencias del público, el ranking de los autos usados más vendidos se mantuvo sin grandes cambios, con fuerte presencia de modelos históricos del mercado:

Volkswagen Gol y Trend: 8.687 Toyota Hilux: 6.120 Chevrolet Corsa y Classic: 4.478 Ford Ranger: 4.039 Volkswagen Amarok: 3.798 Peugeot 208: 3.477 Ford EcoSport: 3.158 Toyota Corolla: 2.978 Ford Ka: 2.902 Fiat Palio: 2.879 El liderazgo se mantiene en manos del Volkswagen Gol, un clásico del mercado argentino que sigue destacándose por su relación entre precio, confiabilidad y costos de mantenimiento.

autos usados(1) A pesar de este repunte, el acumulado del primer trimestre alcanzó las 437.294 unidades, lo que implica una caída del 5,23% frente al mismo período de 2025. Por otro lado, a nivel regional, provincias como San Luis, Corrientes y Entre Ríos encabezaron las subas mensuales, mostrando un mayor dinamismo en comparación con otras jurisdicciones. Si bien el crecimiento de marzo trajo algo de alivio, desde el sector advierten que el contexto sigue siendo desafiante. La combinación de tasas elevadas, menor poder adquisitivo y mayor competencia obliga a las agencias a adaptarse a un mercado cada vez más exigente.