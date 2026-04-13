Autos usados: la voracidad fiscal y la baja rentabilidad condicionan al mercado + Seguir en









Aunque marzo mostró una mejora en las ventas, desde la CCA advierten que la inestabilidad, los impuestos y el financiamiento siguen siendo obstáculos clave.

Los autos usados se mantienen activos en el mercado nacional Foto: Infobae

El mercado de autos usados en la Argentina mostró en marzo una recuperación en el volumen de operaciones tras un de año irregular, aunque todavía lejos de consolidar una tendencia positiva. En este contexto, desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) remarcan que el repunte es parcial y convive con problemas estructurales que afectan al negocio.

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“Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de venta del año 2025, el mes de marzo cortó esa mala racha”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

autos usados(1) “Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de venta del año 2025, el mes de marzo cortó esa mala racha”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA. “El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero, esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable, y esto lo venimos viendo desde el año pasado pese a los números comercializados”, agregó.

Presión impositiva, financiamiento y competencia, en el centro de la escena del mercado de usados “El sector se fue adecuando al nuevo mercado, las agencias recuperaron productos demandados, pero la voracidad fiscal y la baja rentabilidad es un problema a solucionar. Si a esto le sumamos que las tasas que ofrecen los bancos no están acorde a lo que demanda el mercado, el tema se complica más”, expresó Lamas.

“También, debemos comentar que la competencia en la actualidad es muy importante debido a la cantidad de marcas que están entrando al mercado. El sector está preparado para afrontar estos desafíos”, finalizó.