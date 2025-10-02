Mercado de motos: los 10 modelos más vendidos en septiembre







Entre las versiones que completan el ranking, se destacan tanto marcas históricas como recién posicionadas en el mercado.

El mercado de motos continúa en ascenso

El mercado de motos sigue mostrando un crecimiento sostenido, aunque con algunas fluctuaciones en los modelos más vendidos. En septiembre, la Honda Wave 110 volvió a consolidarse como la favorita de los argentinos, con 6.056 unidades patentadas, manteniendo su liderazgo y mostrando un incremento del 13,3% respecto al mismo mes del año anterior.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Gilera Smash no se quedó atrás, con 5.478 unidades y un crecimiento interanual del 6,8%, demostrando que los modelos más económicos siguen siendo los más demandados en el segmento urbano. Cerrando el podio, la Keller KN110-8 alcanzó las 4.581 unidades, con un aumento del 9,8%, consolidando su presencia en las principales ciudades del país.

Entre los modelos que completan el top 10, se destacan tanto marcas históricas como recién posicionadas en el mercado. La Motomel B110 se vendió en 3.508 unidades, mientras que la Corven Energy 110 registró 3.084 unidades. Ambos modelos mantienen una participación estable y muestran incrementos relevantes en la comparación interanual: 13,3% y 28,7%, respectivamente.

motos.jpg En términos acumulados, los primeros nueve meses del año consolidan a Honda, Gilera y Keller como los principales jugadores del mercado. Noticias Argentinas

Otros modelos que completan la lista de los más vendidos fueron: la Mondial LD 110 Max (1.741 unidades), la Zanella ZB 110 (1.542 unidades), la Motomel S2 150 (1.519 unidades), la Zanella ZB 110 RT (1.384 unidades) y la Honda XR150L (1.063 unidades). Estos modelos muestran subas importantes en comparación con septiembre de 2024, destacando la demanda de motos utilitarias y de bajo consumo, que siguen liderando la elección de los usuarios.

En términos acumulados, los primeros nueve meses del año consolidan a Honda, Gilera y Keller como los principales jugadores del mercado, con crecimientos que superan el 50% en algunos casos, mientras que Motomel y Zanella mantienen su presencia entre los más elegidos, reforzando la tendencia de las motos económicas y confiables. Top 10 modelos de motos más vendidos Honda Wave 110 – 6.056 unidades

Gilera Smash – 5.478 unidades

Keller KN110-8 – 4.581 unidades

Motomel B110 – 3.508 unidades

Corven Energy 110 – 3.084 unidades

Mondial LD 110 Max – 1.741 unidades

Zanella ZB 110 – 1.542 unidades

Motomel S2 150 – 1.519 unidades

Zanella ZB 110 RT – 1.384 unidades

Honda XR150L – 1.063 unidades