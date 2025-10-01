Motos: los patentamientos crecieron en septiembre y tuvieron una suba interanual







Comparado con agosto, cuando se habían registrado 54.813 unidades, se observa un aumento del 7,7% en el mercado de motovehículos.

El mercado de motos cerró de manera positiva en septiembre Noticias Argentinas

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante septiembre de 2025 se patentaron 59.056 motovehículos, lo que representa un incremento interanual del 45,5% respecto a las 40.594 unidades registradas en el mismo mes de 2024. Comparado con agosto, cuando se habían registrado 54.813 unidades, se observa un aumento del 7,7%.

Con este desempeño, en los primeros nueve meses del año se acumularon 474.575 motovehículos patentados, un 39,8% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 339.528 unidades.

Honda mantiene el liderazgo en el mercado de motos En cuanto a la participación por marcas, Honda mantiene su liderazgo con 11.547 unidades, seguida por Gilera, que asciende al segundo lugar con 8.091 motovehículos, y Motomel, que se mantiene tercera con 6.999 unidades. Zanella escala al cuarto puesto con 5.372 registros, superando a Keller, que cierra el top five con 5.269 unidades.

Honda-Wave-110-Gris-Nardo(1) Honda mantiene su liderazgo con 11.547 unidades.

En lo que respecta a los modelos más vendidos, la Honda Wave 110 continúa siendo la líder con 6.056 unidades patentadas por segundo mes consecutivo. La Gilera Smash ocupa el segundo lugar con 5.478 unidades, mientras que la Keller KN 110-8 mantiene el tercer puesto con 4.581 registros. La Motomel B110 sigue cuarta con 3.508 unidades, y la novedad del mes es el regreso de la Corven Energy 110 al top five, con 3.084 unidades, desplazando a la Mondial LD 110 Max al sexto lugar.

El mercado de motovehículos muestra así una dinámica positiva, con un crecimiento sostenido tanto en volumen de patentamientos como en la consolidación de marcas y modelos líderes.

