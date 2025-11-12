Dólar: los 10 autos usados que se consiguen por menos de $10 millones







El mercado mantiene un nivel sostenido de actividad impulsado por la falta de disponibilidad y los altos precios de los vehículos nuevos, lo que sigue posicionando a este segmento como una alternativa clave para los compradores argentinos.

Los autos usados mantienen un buen balance anual en ventas Foto: Infobae

El mercado automotor argentino mostró una desaceleración en las ventas de vehículos usados durante octubre, siguiendo la misma tendencia a la baja que se observó en los patentamientos de 0km. De acuerdo con los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se transfirieron 166.285 unidades, lo que representa una caída del 2,96% respecto de septiembre y un 3,1% menos en comparación con octubre de 2024, cuando se registraron 171.606 operaciones.

Según Alejandro Lamas, secretario de la CCA, la baja se debió principalmente a la incertidumbre generada por las elecciones legislativas y las dudas económicas previas al proceso electoral. “Con el panorama más claro, esperamos que noviembre muestre una recuperación en las consultas y operaciones. De todos modos, el balance anual sigue siendo positivo y con tendencia al alza”, señaló el dirigente.

Los modelos usados más elegidos y los más accesibles Durante octubre, el Volkswagen Gol mantuvo su liderazgo como el auto usado más elegido por los argentinos, con 9.037 unidades comercializadas. En paralelo, la CCA elaboró un listado con algunos de los vehículos usados más económicos del país, considerando versiones base de hasta diez años de antigüedad (modelos 2015).

volkswagen-gol-power-1-6-2003-2009-traseira-1440x1080.jpg El Volkswagen Gol mantuvo su liderazgo como el auto usado más elegido por los argentinos Ranking de autos usados más baratos en la Argentina Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000

Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000

Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.643.000

Fiat Punto 1.4 Attractive: $8.625.000

Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.903.000

Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $9.026.000

Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive: $9.900.000

Renault Sandero 5p 1.6: $9.922.000

Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $10.180.000

Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000

Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000

Volkswagen Fox: $11.300.000

Renault Clio Mio Confort ABS: $11.338.000

Chevrolet Agile LS: $11.721.000

Toyota Etios X: $12.061.000 Perspectivas hacia fin de año A pesar de la baja puntual de octubre, el sector de autos usados muestra un desempeño sólido. “En los primeros diez meses del año, las transferencias acumulan un crecimiento cercano al 12%, y estimamos cerrar 2025 con más de 1.750.000 unidades vendidas, superando así el volumen total del año pasado”, destacó Lamas.

