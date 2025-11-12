Dólar: los 10 autos usados que se consiguen por menos de $10 millones

El mercado automotor argentino mostró una desaceleración en las ventas de vehículos usados durante octubre, siguiendo la misma tendencia a la baja que se observó en los patentamientos de 0km. De acuerdo con los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se transfirieron 166.285 unidades, lo que representa una caída del 2,96% respecto de septiembre y un 3,1% menos en comparación con octubre de 2024, cuando se registraron 171.606 operaciones.
El mercado mantiene un nivel sostenido de actividad impulsado por la falta de disponibilidad y los altos precios de los vehículos nuevos, lo que sigue posicionando a este segmento como una alternativa clave para los compradores argentinos.
Los 10 autos usados más vendidos en octubre
La venta de autos usados creció casi 12% en lo que va de 2025
Según Alejandro Lamas, secretario de la CCA, la baja se debió principalmente a la incertidumbre generada por las elecciones legislativas y las dudas económicas previas al proceso electoral. “Con el panorama más claro, esperamos que noviembre muestre una recuperación en las consultas y operaciones. De todos modos, el balance anual sigue siendo positivo y con tendencia al alza”, señaló el dirigente.
Los modelos usados más elegidos y los más accesibles
Durante octubre, el Volkswagen Gol mantuvo su liderazgo como el auto usado más elegido por los argentinos, con 9.037 unidades comercializadas. En paralelo, la CCA elaboró un listado con algunos de los vehículos usados más económicos del país, considerando versiones base de hasta diez años de antigüedad (modelos 2015).
Ranking de autos usados más baratos en la Argentina
Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000
Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000
Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.643.000
Fiat Punto 1.4 Attractive: $8.625.000
Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.903.000
Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $9.026.000
Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive: $9.900.000
Renault Sandero 5p 1.6: $9.922.000
Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $10.180.000
Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000
Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000
Volkswagen Fox: $11.300.000
Renault Clio Mio Confort ABS: $11.338.000
Chevrolet Agile LS: $11.721.000
Toyota Etios X: $12.061.000
Perspectivas hacia fin de año
A pesar de la baja puntual de octubre, el sector de autos usados muestra un desempeño sólido. “En los primeros diez meses del año, las transferencias acumulan un crecimiento cercano al 12%, y estimamos cerrar 2025 con más de 1.750.000 unidades vendidas, superando así el volumen total del año pasado”, destacó Lamas.
