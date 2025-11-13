Seguridad infantil en autos: cuales son las sillas más seguras de la región

Este programa, respaldado por Latin NCAP, tiene como objetivo brindar información independiente sobre la seguridad real de los SRI (Sistemas de Retención).

El Programa de Evaluación de Sistemas de Retención Infantil (PESRI), factor clave en la seguridad vial de los menores , presentó una nueva serie de resultados que analiza el desempeño de 42 modelos de asientos infantiles disponibles en América Latina y el Caribe. Este programa, respaldado por Latin NCAP , tiene como objetivo brindar información independiente sobre la seguridad real de los SRI (Sistemas de Retención Infantil) que se comercializan en la región.

Los modelos evaluados incluyen sillitas para bebés, niños pequeños y boosters , abarcando distintas configuraciones de instalación y homologaciones según las normas internacionales UN R44 y UN R129 (i-Size) . Todas las pruebas se realizaron bajo estrictas condiciones: impacto frontal a 64 km/h , impacto lateral a 50 km/h y evaluaciones de facilidad de instalación en diferentes tipos de vehículos.

Cuatro productos alcanzaron la calificación máxima de cinco estrellas , gracias a su excelente desempeño en protección y facilidad de uso:

Les siguieron varios modelos con cuatro estrellas , entre ellos los Britax Römer Dualfix i-Size , Joie i-Level , Maxi-Cosi Pearl 360 + Base FamilyFix 360 , Cybex Sirona T i-Size y Besafe iZi Twist B , que también demostraron altos niveles de seguridad y usabilidad.

En tanto, los Maxi Cosi Rodifix Pro2 y Safety 1st Road Fix recibieron tres estrellas , ofreciendo protección aceptable, aunque con menor facilidad de instalación o desempeño en ciertas pruebas.

Uno de los modelos más innovadores fue el Cybex Anoris T i-Size, que incorpora una bolsa de aire integrada en el asiento. Este sistema, pensado para niños de entre 76 y 115 cm, se instala mirando hacia adelante, pero ofrece una protección frontal comparable a la de los asientos orientados hacia atrás. La bolsa de aire se activa milisegundos después del impacto, reduciendo las fuerzas sobre la cabeza, cuello y pecho del niño.

sillas-va Los últimos resultados de la pruebas.

Foco en los boosters y la continuidad del uso

En esta edición, PESRI hizo especial hincapié en los sistemas tipo booster, que elevan la posición del niño para permitir el uso correcto del cinturón de seguridad. El organismo recordó que los menores deben utilizar un sistema de retención adecuado hasta alcanzar 1,50 metros de altura, ya que el cinturón de adultos por sí solo no brinda la protección necesaria.

Recomendaciones para las familias

PESRI aconseja priorizar los modelos con calificaciones de 4 o 5 estrellas, y resalta la importancia de una instalación correcta siguiendo las instrucciones del fabricante. Incluso los modelos con tres estrellas ofrecen una protección mucho mayor que viajar sin sillita o solo con cinturón de adultos.

El programa también alienta a los padres y cuidadores a buscar orientación especializada sobre el uso de los SRI, y ofrece canales de consulta para ayudar a las familias a elegir el modelo más adecuado según la edad, peso y estatura del niño.

Llamado a gobiernos y fabricantes

PESRI pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe fortalecer las regulaciones y campañas de concientización sobre el uso obligatorio de sistemas de retención infantil. Además, recomienda adoptar la norma UN R129 (i-Size), que mejora la protección lateral y reduce los errores de instalación.

Asimismo, instó a los fabricantes de SRI a ampliar su presencia en los distintos países de la región, garantizando acceso equitativo a productos seguros y de calidad, sin importar el nivel de ingresos o la ubicación geográfica de las familias.

Las pruebas del PESRI evidencian que la tecnología y el diseño en seguridad infantil avanzan rápidamente, pero también que persisten desafíos en educación, acceso y cumplimiento de normativas. La correcta elección e instalación del sistema de retención puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

En palabras del programa, “cada niño merece viajar con la máxima protección posible”.