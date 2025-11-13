El auto superdeportivo más exclusivo del planeta se subasta en Las Vegas por más de u$s20 millones







Aunque los cinco ejemplares anunciados ya tenían dueño desde su presentación, uno de ellos (el chasis número uno) será rematado por RM Sotheby’s, justo antes del Gran Premio de Fórmula 1.

El S1 LM, una creación de tres plazas con motor V12 que rinde tributo al icónico McLaren F1 Foto: RM Sotheby's.

El mundo de los autos superdeportivos vuelve a poner los ojos en Gordon Murray Automotive. La división de Vehículos Especiales del legendario diseñador británico sorprendió este año en la Semana del Automóvil de Monterey con el S1 LM, una creación de tres plazas con motor V12 que rinde tributo al icónico McLaren F1.

Aunque los cinco ejemplares anunciados ya tenían dueño desde su presentación, uno de ellos (el chasis número uno) será subastado el 21 de noviembre en Las Vegas por RM Sotheby’s, justo antes del Gran Premio de Fórmula 1.

El dato más llamativo: el auto aún no ha sido construido. Esto significa que quien gane la puja podrá reunirse personalmente con el propio Gordon Murray para definir cada detalle del diseño, la configuración y los acabados del vehículo, tal como sucedió con los compradores del McLaren F1 en los años noventa.

Inspirado en el mítico F1 LM, el nuevo S1 LM se posiciona como una síntesis de seis décadas de experiencia en ingeniería automotriz. Bajo su carrocería ultraligera (con un peso objetivo de solo 957 kilos) se esconde un motor V12 atmosférico de 4,3 litros, capaz de girar hasta 12.100 rpm y producir más de 690 caballos de fuerza. Su escape, fabricado en Inconel y recubierto con una lámina de oro de 18 quilates, remite directamente a los legendarios detalles técnicos del F1 original.

La casa de subastas estima que este ejemplar superará los u$s20 millones de dólares, una cifra comparable a la alcanzada recientemente por algunos McLaren F1 en el mercado de coleccionistas.

Gordon Murray, considerado uno de los ingenieros más influyentes del automovilismo moderno, reveló que el desarrollo del S1 LM fue un proceso profundamente personal: trabajó en él mientras se recuperaba del cáncer en 2024. “Diseñar este coche me ayudó a superar ese momento. Es un proyecto que nació de la concentración, la pasión y el amor por la mecánica pura”, declaró. Para Shelby Myers, director global de ventas privadas de RM Sotheby’s, el S1 LM representa algo más que un automóvil: “Es la oportunidad irrepetible de colaborar con el creador de una leyenda y formar parte de la historia viva del diseño automotriz”. Con solo cinco unidades en el mundo, el S1 LM no solo celebra el legado de Murray, sino que confirma que la emoción y la exclusividad siguen siendo el motor de los verdaderos autos de ensueño.