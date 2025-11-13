SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de noviembre 2025 - 14:16

Gustavo Salinas: "La Argentina necesita competitividad para volver a crecer y generar empleo"

ámbito.com | Solange Rial
El CEO de Toyota Argentina participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA, donde llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar la productividad, las inversiones y la inserción global del país.

Gustavo Salinas, CEO de Toyota Argentina

“Creo que la Argentina y el sector privado tenemos un desafío conjunto: desarrollar la competitividad argentina para crecer y, al mismo tiempo, insertarnos de manera proactiva en el mundo, generando un crecimiento sostenible a largo plazo”, afirmó Salinas en diálogo con Ámbito.

Informate más

Durante su intervención, el ejecutivo subrayó que la competitividad sistémica es la clave para alcanzar estos objetivos. “No se trata solo de reformas en el sector público, sino también de mejorar la productividad dentro de las empresas. Ambos aspectos, combinados, pueden generar inversión y empleo, consolidando un sector privado pujante que se inserta globalmente”.

Gustavo Salinas toyota.jpg
Salinas también remarcó el papel central del sistema financiero. “El crédito es un eje fundamental para la competitividad sistémica. Permite generar condiciones de demanda, algo especialmente relevante para nuestra industria automotriz de bienes durables, y facilita la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento de la industria y de la economía argentina”.

Finalmente, el CEO de Toyota Argentina destacó la importancia de la estabilidad económica como factor clave para que el sistema financiero acompañe el desarrollo industrial con tasas de interés adecuadas. “En esta nueva etapa, si la estabilidad se sostiene, podemos financiar tanto proyectos de inversión como la demanda interna, impulsando así el crecimiento de nuestra industria y del país en general”, concluyó.

