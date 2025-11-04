El Ejército Argentino incorporará 48 camiones UNIMOG U4000 Mercedes-Benz







Como subsidiaria de Daimler Truck, la compañía continúa fortaleciendo su propósito de brindar soluciones de movilidad confiables y adaptadas a las condiciones más exigentes.

El Ejército incorpora nueva flota de camiones Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina fue adjudicada para la provisión de 48 unidades del Unimog U4000, que se incorporarán a la flota del Ejército Argentino. Como subsidiaria de Daimler Truck, la compañía continúa fortaleciendo su propósito de brindar soluciones de movilidad confiables y adaptadas a las condiciones más exigentes.

“Nos enorgullece que el Ejército Argentino nos haya elegido para continuar construyendo el legado del Unimog en el país”, señaló Raúl Barcesat, presidente y CEO de la firma.

Por su parte, Juan Pablo Biau Cristaldo, gerente de Ventas de Camiones, destacó que la adjudicación refleja “la solidez del portafolio y la capacidad de ofrecer vehículos preparados para los desafíos más extremos”.

El Ejército Argentino incorporará 48 camiones UNIMOG U4000 Mercedes-Benz El Unimog U4000 se distingue por su tracción integral 4x4, motor de 218 hp, transmisión manual de 8 velocidades con reductora y una capacidad de vadeo de hasta 1,20 metros. Con una carga útil de 4,5 toneladas, puede adaptarse a tareas de transporte, logística o asistencia sanitaria.

Con esta entrega, Mercedes-Benz reafirma su vínculo con el desarrollo nacional y su compromiso con sectores estratégicos como defensa, energía, minería y agroindustria.