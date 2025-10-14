Nueva convocatoria para importar autos eléctricos e híbridos sin arancel: cuándo vence el plazo

Las unidades elegibles deberán tener un peso mínimo de 400 kilos, potencia superior a 15 kW (aproximadamente 20 CV) y autonomía mayor a 80 kilómetros, condiciones que buscan asegurar su aptitud para el uso urbano.

El Gobierno anunció una nueva convocatoria para importar hasta 50.000 vehículos eléctricos e híbridos durante 2026 sin pagar aranceles , una medida que apunta a seguir impulsando la movilidad sustentable en el país.

La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución 377/2025 , publicada este lunes, y las empresas interesadas podrán inscribirse hasta el 16 de octubre inclusive.

Según lo establecido por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía , podrán acceder al cupo aquellos importadores que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que los vehículos posean un valor FOB máximo de 16.000 dólares .

El programa comenzó a implementarse este año, con el objetivo de favorecer el ingreso de modelos electrificados (tanto eléctricos puros como híbridos) sin abonar el arancel extrazona del 35% , aplicable a los vehículos provenientes de países fuera del Mercosur o de México.

Las unidades elegibles deberán tener un peso mínimo de 400 kilos, potencia superior a 15 kW (aproximadamente 20 CV) y autonomía mayor a 80 kilómetros, condiciones que buscan asegurar su aptitud para el uso urbano. En el cupo se incluyen eléctricos 100%, híbridos convencionales, Mild Hybrid e híbridos enchufables.

Además, la resolución habilita una lista de espera para cubrir cupos no utilizados del año 2025. Este régimen especial de importación sin aranceles se mantendrá vigente por cinco años, consolidando una política de incentivo hacia las tecnologías limpias y la movilidad sostenible.