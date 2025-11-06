La industria automotriz muestra un leve repunte en la producción, pero las exportaciones aún no logran recuperarse







A pesar de la recuperación mensual, el sector continúa enfrentando desafíos vinculados a la demanda externa y a la estabilidad del mercado interno, factores que condicionan el ritmo de producción en las principales plantas del país.

La industria automotriz cerró octubre con un leve repunte mensual

La industria automotriz argentina cerró octubre con un leve repunte mensual en la producción, aunque continúa mostrando una caída interanual.

Según datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), durante el décimo mes del año se fabricaron 47.204 vehículos, cifra que implica una suba marginal del 0,2% frente a septiembre, pero una baja del 9,95% respecto del mismo mes de 2024.

En cuanto a las exportaciones, el sector registró un desempeño más dinámico: se enviaron al exterior 29.622 unidades, un 12,08% más que en septiembre, aunque 17,64% menos que en octubre del año pasado.

Entre enero y octubre, las terminales automotrices locales acumularon una producción total de 426.447 unidades, lo que representa un crecimiento del 2,79% en relación con el mismo período de 2024.

Ford industria automotriz autopartes Entre enero y octubre, las terminales automotrices locales acumularon una producción total de 426.447 unidades, lo que representa un crecimiento del 2,79% en relación con el mismo período de 2024. En el caso de las exportaciones, el volumen enviado fuera del país alcanzó las 229.433 unidades, con una contracción del 10,31% interanual.

A pesar de la leve recuperación mensual, el sector continúa enfrentando desafíos vinculados a la demanda externa y a la estabilidad del mercado interno, factores que condicionan el ritmo de producción en las principales plantas del país.