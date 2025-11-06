Llegó a la Argentina el auto más rápido del mundo: cómo es el nuevo modelo de BYD al que sólo 30 personas podrán acceder

Este modelo está impulsado por cuatro motores que en conjunto generan 3.000 caballos de potencia, permitiéndole alcanzar 496 km/h, cifra que lo convierte en el vehículo de producción más veloz del planeta.

En el marco de la E-Journey 2025 , un evento global organizado en la sede central de BYD en Shenzhen , la automotriz china reunió a periodistas de distintos países para compartir sus más recientes innovaciones en movilidad eléctrica.

La compañía, que hoy lidera el mercado mundial de vehículos eléctricos e híbridos enchufables , aprovechó la ocasión para mostrar su nueva generación de plataformas, sistemas de baterías y motores de alto rendimiento. Sin embargo, una de las noticias más resonantes del encuentro fue la confirmación de que el Yangwang U9 Xtreme , su superdeportivo más rápido del mundo, ya se encuentra en la Argentina .

El U9 Xtreme forma parte de Yangwang , la división de lujo y performance del grupo BYD, destinada a competir directamente con las marcas más prestigiosas del mundo. Este modelo, 100% eléctrico , está impulsado por cuatro motores que en conjunto generan 3.000 caballos de potencia , permitiéndole alcanzar 496 km/h , cifra que lo convierte en el auto de producción más veloz del planeta . Además, ostenta el récord de vuelta más rápida para un eléctrico en el circuito de Nürburgring , con un tiempo de 6 minutos y 59 segundos .

Una unidad de color rojo llegó recientemente al país, generando gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo y la tecnología. Desde China, José Miranda Montecinos , director de Marketing y Comunicación de BYD para las Américas, Europa, Medio Oriente y África, explicó los motivos de esta llegada:

“Queríamos que el U9 Xtreme estuviera presente en el lanzamiento oficial de BYD en Argentina, pero no logramos hacerlo a tiempo. Ahora lo utilizaremos para mostrarle a todos los argentinos el potencial tecnológico de la marca. Se exhibirá en los showrooms de los concesionarios y será parte de diversas experiencias, algunas de ellas bastante locas y entretenidas”, adelantó en diálogo con Autoblog.

Consultado sobre si se podrá ver al deportivo realizando sus famosas maniobras, el ejecutivo respondió entre risas:

“Sí, claro que lo verán saltando. Su sistema de suspensión le permite elevarse varios metros, algo increíble para un vehículo de su tipo. Ojalá los baches argentinos no le jueguen una mala pasada, pero sin duda lo vamos a hacer saltar. Es un auto que también puede moverse al ritmo de la música: puede literalmente ‘bailar’. Es una muestra de ingeniería y diseño que compite en prestaciones con los mejores productos de Bugatti y otras marcas europeas de élite”.

Miranda Montecinos destacó además que este modelo es el símbolo del ADN de BYD, una empresa que combina tecnología, diseño y sustentabilidad:

“BYD es hoy la compañía que tiene el auto más rápido del mundo, y eso no viene de Inglaterra ni de Alemania, sino de China. Pero al mismo tiempo somos los creadores del Dolphin Mini, elegido como auto urbano del año, con cinco estrellas en seguridad y reconocido por la revista Time como una de las mayores innovaciones de 2025. Esa dualidad nos define: podemos fabricar un deportivo que desafía los límites y, a la vez, un vehículo accesible, eficiente y seguro”.

Con este lanzamiento simbólico, BYD busca reforzar su desembarco en América del Sur y mostrar la amplitud de su catálogo, que va desde modelos urbanos hasta autos de lujo y alto rendimiento. La llegada del Yangwang U9 Xtreme a la Argentina representa no solo una acción de marketing, sino también una declaración de principios: el mensaje de que la tecnología automotriz china ha alcanzado un nivel capaz de competir con las potencias históricas del sector.

“BYD no fabrica autos: fabrica tecnología con alma propia”, concluyó el ejecutivo, dejando en claro que la compañía planea convertir cada presentación en una experiencia sensorial y tecnológica única.