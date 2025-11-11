Alpine provocó enojo entre los seguidores de Franco Colapinto, por un posteo tras el GP de Brasil







Los seguidores del piloto argentino reaccionaron ante una comparación desleal entre su compañero y el pilarense en Interlagos.

El postreo de Alpine que enojó a los fans de Franco Colapinto.

El equipo Alpine generó malestar entre los seguidores de Franco Colapinto tras publicar un mensaje en sus redes sociales luego del Gran Premio de Brasil. La escudería francesa compartió un contenido que buscaba transmitir perseverancia, pero que terminó siendo interpretado como una comparación desleal entre el piloto argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El fin de semana en Interlagos marcó un punto de inflexión para Alpine, que logró sumar puntos después de siete carreras sin hacerlo. Gasly aportó dos unidades al equipo tras finalizar octavo en la carrera Sprint y décimo en la competencia principal. Mientras tanto, Colapinto disputó su primera carrera desde que se confirmó su continuidad como piloto titular para la temporada 2026.

franco colapinto boxes.jpg El posteo de Alpine que desencadenó la reacción de los fans El conflicto surgió cuando Alpine publicó en sus cuentas oficiales de X e Instagram un mensaje con la leyenda: "Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos". El texto venía acompañado de una imagen que mostraba el número 2 sobre Gasly (por los dos puntos obtenidos) y un cero sobre Colapinto, quien no logró sumar en la carrera.

Muchos cuestionaron el "poco tacto" del equipo al comparar a un piloto experimentado como Gasly, quien corre en Alpine desde 2023 y conoce a la perfección los monopostos, con Colapinto, un joven de 22 años que sólo tiene un año de experiencia en la categoría reina.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Los fans de Colapinto calificaron el posteo como "innecesario", "mala leche", "desastre" y "qué poco tacto, muchachos". Algunos incluso pidieron que borraran la publicación, lo que refleja el descontento generalizado por la forma en que Alpine comunicó los resultados tras el Gran Premio de Brasil.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Step by step. Despite our focus being on 2026, we're still not giving up. A small haul of points to take back to base, and into the final three rounds of this season "