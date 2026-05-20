China busca comprar 200 aviones Boeing y pedirá extender la tregua arancelaria con EEUU

Beijing confirmó la adquisición tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, que también derivó en compromisos sobre agricultura y minerales críticos.

China anunció la compra de 200 aviones Boeing tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, mientras negocia extender la tregua arancelaria con Estados Unidos.

China anunció este miércoles la compra de 200 aviones Boeing y adelantó que solicitará una prórroga de la tregua comercial con EEUU , que vence en noviembre, en el marco de una serie de acuerdos alcanzados tras la reciente cumbre entre los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping destinada a estabilizar la relación bilateral.

El Ministerio de Comercio chino confirmó la adquisición en un comunicado oficial, aunque no especificó los modelos involucrados . Como parte del acuerdo, EEUU garantizará a China el suministro de piezas y componentes para motores de avión.

De concretarse, sería el primer gran pedido de China a Boeing en casi una década: el fabricante estadounidense había quedado excluido del segundo mercado más grande del mundo en medio de la escalada de tensiones comerciales entre Beijing y Washington .

Sin embargo, se trata de un monto menor al mencionado por Trump hace unos días, cuando señaló que las compras podrían llegar a 750 aeronaves , equipadas con motores de GE Aerospace de última generación.

La tregua, en negociación

El ministerio chino subrayó que los aranceles estadounidenses sobre productos de origen chino no deberán superar el techo fijado en el entendimiento alcanzado el año pasado en Kuala Lumpur, previo al encuentro Trump-Xi en Corea del Sur, que extendió la tregua por un año e incluyó una pausa en las restricciones de Beijing sobre minerales de tierras raras e imanes.

En materia arancelaria, ambas partes apuntan a recortes recíprocos por un valor igual o superior a los u$s30.000 millones, según el gobierno de Xi Jinping.

El tono de Washington, sin embargo, no da señales de urgencia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó a Reuters que el gobierno de Trump "no tiene apuro" para renovar la tregua sobre minerales críticos, lo que anticipa nuevas rondas de negociación en los próximos meses.

Agricultura y acceso a mercados

La Casa Blanca informó el domingo que China se comprometió a comprar al menos u$s17.000 millones en productos agrícolas estadounidenses entre 2026 y 2028, sin contar un compromiso previo sobre soja. El ministerio chino no ratificó esa cifra, pero reconoció "resultados positivos" en el sector y acuerdos de acceso recíproco a los mercados.

En términos concretos, Beijing habilitará nuevamente el registro de exportadores de carne vacuna de EEUU que cumplan los requisitos y retomará las importaciones de ciertos productos avícolas estadounidenses. A su vez, Washington se comprometió a remover o avanzar en la eliminación de barreras no arancelarias que afectan exportaciones agrícolas chinas, incluidos productos lácteos.