Patentes en CABA: Jorge Macri enviará un proyecto para que el aumento no supere la inflación de 2025

El gobierno porteño presentará una iniciativa ante la Legislatura porteña para poner un límite a las subas. La reciente actualización de la alícuota generó quejas por subas que en algunos casos alcanzaron el 100%.

En medio de las críticas por el incremento del valor de las patentes , el Gobierno porteño , a cargo de Jorge Macri, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura porteña para poner un límite al aumento al impuesto. Apunta a que las subas no superen el valor de la inflación de 2025 .

Con el inicio del calendario fiscal 2026, los dueños de autos radicados en la Ciudad comenzaron a recibir las boletas del impuesto a las patentes . En ese contexto, se multiplicaron los reclamos por incrementos que en algunos casos superan el 100% respecto del año anterior.

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) aclararon recientemente que no hubo cambios en la tasa del impuesto , sino una actualización en la valuación fiscal de los vehículos , que es la base sobre la que se calcula el monto a pagar.

Uno de los factores centrales del ajuste fue la modificación de la fuente utilizada para calcular la valuación fiscal . A partir de 2026, la Ciudad dejó de tomar como referencia los datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y adoptó los valores provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) .

Ante las críticas recibidas por parte de los dueños de vehículos, la administración porteña anticipó que enviarán una iniciativa al Palacio Legislativo para que se discuta un nuevo esquema, con el objetivo de "poner un tope" a los incrementos en las boletas.

CABA trabaja en un proyecto sobre actualización de patentes

"El Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025", informaron.

Así las cosas, el valor de los incrementos, una vez que se apruebe la iniciativa, no deberían superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el año pasado, el cual cerró en 31,5%. Desde CABA aclararon que mientras tanto "se prorrogarán los vencimientos actualmente previstos".

Asimismo, explicaron que tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes "fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad", en el marco del debate por el Presupuesto 2026 enviado por el alcalde "Ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado", ratificaron.

Desde AGIP aclararon que el aumento que llegó en las boletas respondió a desactualizaciones detectadas en la base anterior. La nueva referencia refleja con mayor precisión los precios vigentes del mercado automotor, lo que derivó en saltos de valuación en determinados modelos y, en consecuencia, en boletas más elevadas.