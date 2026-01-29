Conducir fuera del país: el permiso clave que muchos argentinos desconocen

Viajar al exterior con vehículo propio o alquilar uno en destino es cada vez más común, pero la licencia local no siempre alcanza. El trámite indispensable para manejar.

Viajar en auto por el exterior —ya sea cruzando fronteras con vehículo propio o alquilando uno en destino— se convirtió en una alternativa habitual para muchos argentinos. Sin embargo, no todos saben que la Licencia Nacional de Conducir no siempre es suficiente para circular legalmente fuera de la Argentina . En ese escenario, el Permiso Internacional de Conducir (PIC) cumple un rol central.

El país integra distintos acuerdos internacionales firmados en el ámbito de la ONU y la OEA , que dieron origen a un sistema unificado para reconocer licencias entre naciones. Estos convenios establecen un formato común que permite acreditar la habilitación para conducir en el extranjero de manera clara y estandarizada.

En el caso argentino, la emisión del PIC está delegada por ley al Automóvil Club Argentino (ACA) , que lo otorga conforme a la Convención de Ginebra de 1949 y la Convención Interamericana de Washington de 1943 . El documento se confecciona a partir de los datos de la licencia nacional vigente, sin necesidad de rendir exámenes adicionales.

El valor práctico del Permiso Internacional de Conducir se hace evidente en controles de tránsito realizados por autoridades extranjeras. Allí facilita la identificación del conductor, evita barreras idiomáticas y reduce posibles discusiones sobre el formato o validez de la licencia argentina.

También resulta determinante ante infracciones , accidentes o trámites con aseguradoras , ya que es reconocido por organismos policiales y judiciales. Además, muchas empresas de alquiler de autos lo solicitan como requisito obligatorio para entregar un vehículo.

El PIC tiene validez en más de 150 países de los cinco continentes, incluidos destinos frecuentes como Europa, Estados Unidos y gran parte de América Latina. En varios países europeos su exigencia es habitual, mientras que en EEUU resulta prácticamente imprescindible debido a la diversidad de normativas entre estados.

“Más allá de si es obligatorio o no, el PIC evita problemas innecesarios. Es especialmente recomendable cuando se recorren varios países o se realizan viajes largos. En definitiva, aporta tranquilidad al conductor”, explica César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino.

El trámite para obtenerlo es presencial, sin turno previo y puede realizarse en el día en las sedes habilitadas del ACA. No requiere evaluaciones adicionales y suele resolverse en pocos minutos, lo que lo convierte en una gestión accesible incluso para viajes cercanos.

El Permiso Internacional de Conducir tiene una vigencia de un año, o hasta el vencimiento de la licencia nacional si este ocurre antes. No es válido por sí solo: siempre debe presentarse junto con la Licencia Nacional de Conducir.

Finalmente, es importante aclarar que ningún otro organismo, municipio, provincia o gestoría privada está habilitado para emitir permisos internacionales válidos. Todo documento que no sea otorgado por el Automóvil Club Argentino carece de reconocimiento legal fuera del país.