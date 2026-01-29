El Gobierno modificó el régimen para importar autos eléctricos e híbridos sin arancel: cuáles son los cambios

Actualizó el sistema de asignación de cupos para vehículos con motorización alternativa que tributan 0% de Derecho de Importación Extrazona. Los cambios buscan ordenar plazos, criterios y reasignaciones.

El Gobierno oficializó este jueves una serie de modificaciones al régimen de importación de vehículos con tecnologías de motorización alternativa , que permite el ingreso al país de unidades con alícuota cero de Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) , siempre que el valor FOB no supere los u$s16.000 .

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 22/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía , publicada hoy en el Boletín Oficial, y ajusta el funcionamiento operativo del esquema de cupos anuales establecido por el Decreto 49/2025 y su modificatorio.

El régimen alcanza a vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con tecnologías alternativas a los motores de combustión interna , y fija un límite máximo de 50.000 unidades por año , con vigencia por cinco años.

Entre los principales puntos, la resolución firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne , redefine el procedimiento de convocatorias para solicitar cupo , que quedará a cargo de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial , organismo que también deberá verificar y reasignar los cupos no utilizados.

Además, se dispuso que los cupos anuales no utilizados podrán acumularse y reasignarse en el período siguiente , sumándose al límite máximo correspondiente a ese año.

Nuevos criterios de asignación

Otro de los cambios centrales está vinculado a los criterios para otorgar los cupos de importación, que ahora estarán determinados principalmente por el mes estimado de nacionalización del vehículo, y/o el menor precio ofrecido, aunque la normativa habilita la incorporación de otros criterios específicos en cada convocatoria, en función del desarrollo de la industria automotriz, las necesidades del mercado local y la administración del régimen.

Obligaciones y plazos

La resolución también refuerza las obligaciones de los importadores que resulten adjudicatarios de cupo, quienes deberán cumplir estrictamente con los plazos, cantidades y precios declarados. El incumplimiento de las fechas comprometidas implicará la pérdida del cupo no utilizado y su reasignación.

No obstante, se prevé la posibilidad de prórrogas excepcionales, siempre que se acrediten causas ajenas a la voluntad del importador, como demoras logísticas, aduaneras o de producción debidamente documentadas, y dentro del período anual inmediato posterior a la asignación.

La normativa establece, además, que cada período anual concluye el 31 de diciembre, y que los vehículos deberán importarse conforme a las fechas fijadas en los actos de asignación.