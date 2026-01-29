Ford pidió al Gobierno reducir impuestos para sostener las exportaciones + Seguir en









Martín Galdeano, presidente de la marca en Sudamérica, destacó el plan industrial en Pacheco, defendió la necesidad de competitividad para exportar y reclamó un consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios.

Martí Galdeano (primero contando desde la izquierda) mantuvo una charla con Luis Caputo

El presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en la que repasó el avance del plan de inversiones de la automotriz y planteó la necesidad de profundizar una agenda de reducción de impuestos que afectan a la producción y exportación de vehículos.

“Aprovechamos el encuentro para actualizarlos sobre nuestro plan de inversión en el país, que continúa avanzando a paso firme”, señaló Galdeano, al confirmar el reciente anuncio de una nueva versión Tremor de la pick up Ranger, orientada al off-road y la performance. Según precisó, este desarrollo, junto con la versión híbrida enchufable prevista para 2027, implica una inversión de u$s170 millones, que eleva el total del programa industrial a u$s870 millones.

El directivo remarcó que la competitividad es un factor central para que este tipo de proyectos sean sostenibles en el tiempo. “La competitividad para producir y exportar es fundamental para lograr la escala de producción que hace que inversiones como estas tengan sentido”, afirmó.

El futuro de la planta de Ford en Pacheco está atado al desempeño exportador En ese marco, Galdeano destacó el nivel industrial alcanzado por la Planta Pacheco, a la que definió como “un centro de última generación, con productividad y calidad de clase mundial”. Sin embargo, advirtió que el futuro de la planta está atado al desempeño exportador: “Sin exportaciones, sería una planta sin futuro”.

El presidente de Ford Sudamérica comparó la situación argentina con la de otros países productores y subrayó la necesidad de replicar modelos más competitivos. “Debemos seguir las buenas prácticas de países que no castigan la producción y la exportación de vehículos con impuestos, como México, Brasil, China o los países del sudeste asiático”, sostuvo.

marco impositivo El gráfico que compartió Galdeano, donde se adjunta la carga impositiva de las exportaciones de autos argentinos que Ford le presentó al Gobierno. En ese sentido, agradeció al ministro Caputo y a su equipo por el espacio de diálogo y por avanzar en una agenda orientada a reducir tributos que distorsionan la competitividad. “Agradezco al Ministro y a su equipo por recibirnos y por seguir trabajando en una agenda de reducción de impuestos distorsivos que permita a las exportaciones automotrices argentinas competir de igual a igual con otros países del mundo que producen bienes similares”, expresó. Finalmente, Galdeano planteó que este desafío requiere acuerdos amplios entre distintos niveles del Estado. “Necesitamos que esta agenda de reducción de impuestos distorsivos sea un consenso a nivel nacional, provincial y municipal”, afirmó. Y advirtió que tributos como Ingresos Brutos y las tasas municipales “no solo desalientan la producción y exportación de vehículos terminados con alto valor agregado, sino que también inviabilizan la localización de la producción de autopartes en nuestro país”. Con estas definiciones, Ford volvió a poner en foco la relación entre inversiones, exportaciones y estructura impositiva como eje central para el futuro de la industria automotriz argentina.