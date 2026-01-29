Cáncer de mama: claves para avanzar en un sistema de atención más equitativo y eficiente + Seguir en









Especialistas en oncología, políticas públicas y gestión sanitaria analizaron cómo ordenar el recorrido asistencial puede mejorar el acceso al diagnóstico, reducir desigualdades y salvar miles de vidas en la Argentina.

En la Argentina, se registran cada año más de 22.000 nuevos casos y alrededor de 6.100 fallecimientos.

En la antesala del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el cáncer de mama vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda sanitaria por su impacto en la salud de las mujeres y por los desafíos persistentes para garantizar una atención oportuna y de calidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, el podcast #MacmaConVos, impulsado por MACMA –Movimiento Ayuda Cáncer de Mama–, con el acompañamiento de la compañía biofarmacéutica AstraZeneca, reunió a referentes del sector para debatir cómo mejorar el acceso, la equidad y los resultados clínicos. Participaron la doctora Lorena Lainati, jefa de Oncología del Hospital Tornú y directora de la Carrera de Oncología de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Julia Ismael, oncóloga clínica y directora ejecutiva de GEDYT.

Durante el intercambio, las especialistas coincidieron en que uno de los principales cuellos de botella del sistema es la falta de coordinación del recorrido asistencial. “Pensar en un plan nacional implica establecer un marco estratégico, integral y sostenido que ordene las múltiples acciones que hoy existen, pero de manera desarticulada”, señaló Lainati. A su vez, Ismael remarcó que un plan de control del cáncer permitiría “hablar un mismo lenguaje en un sistema federal con múltiples actores”.

El cáncer de mama continúa siendo el tumor más frecuente en mujeres La relevancia del debate es clara: el cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente en mujeres y la principal causa de muerte oncológica a nivel mundial. En la Argentina, se registran cada año más de 22.000 nuevos casos y alrededor de 6.100 fallecimientos, según datos del Instituto Nacional del Cáncer. Pese a que se trata de una enfermedad con alto potencial de detección temprana, las demoras en el diagnóstico y el inicio del tratamiento impactan directamente en la sobrevida.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la aplicación sostenida de modelos integrales de atención podría reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 2,5 % anual. En términos locales, ese avance representaría más de 3.200 vidas salvadas en 20 años.

cáncer de mama, La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la aplicación sostenida de modelos integrales de atención podría reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 2,5 % anual. Freepik Las especialistas también subrayaron la importancia de medir tiempos y procesos. “Lo que no se mide no se puede mejorar”, afirmó Ismael, al destacar el rol de los datos para diseñar estrategias de mejora continua. A esto se suman las iniciativas de navegación de pacientes, que acompañan a las personas a lo largo del sistema de salud y ayudan a reducir inequidades, acelerando el acceso a consultas, estudios y tratamientos. Finalmente, coincidieron en que fortalecer la atención oncológica requiere una mirada centrada en las personas, con estándares de calidad, continuidad asistencial y políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia o del tipo de cobertura sanitaria.