Por qué un auto importado puede valer el doble en la Argentina + Agregar ámbito en









El costo de los modelos de vehículos que llegan desde el exterior está atravesado por variables que van más allá de su precio de origen.

Los autos importados ocupan un lugar clave en el mercado automotor nacional Mariano Fuchila

En la Argentina, el precio de los autos importados está lejos de reflejar únicamente su costo de fabricación o su valor en el país de origen. Detrás del número final existe una estructura compleja que combina aranceles, impuestos y gastos operativos, lo que en muchos casos termina elevando el valor hasta más del doble.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los factores determinantes es el origen del vehículo. Aquellos modelos que provienen de mercados sin acuerdos comerciales con el Mercosur deben afrontar el arancel extrazona del 35%, un recargo inicial que impacta directamente sobre el precio base.

Sin embargo, ese porcentaje está lejos de ser el único componente que encarece a estos vehículos.

La carga impositiva que explica el precio final de un auto importado Una vez que el auto ingresa al país, comienza a sumarse una serie de tributos y costos adicionales. Al arancel de importación se le agregan el costo de flete y seguro internacional, la tasa de estadística y el IVA del 21%, que se aplica sobre un valor ya incrementado.

A esto se suman otros conceptos como Ingresos Brutos, impuestos financieros, tasas locales y los márgenes comerciales de importadores y concesionarios. Este esquema acumulativo es el que explica por qué el precio final puede escalar rápidamente.

autos importados Una vez que el auto ingresa al país, comienza a sumarse una serie de tributos y costos adicionales. Al arancel de importación se le agregan el costo de flete y seguro internacional, la tasa de estadística y el IVA del 21%, que se aplica sobre un valor ya incrementado. Modelos provenientes de países como China, Corea del Sur, Japón o Sudáfrica suelen verse particularmente afectados, ya que no cuentan con beneficios arancelarios específicos. En cambio, algunos vehículos provenientes de Estados Unidos o la Unión Europea pueden acceder a cupos con reducciones o exenciones, lo que mejora su competitividad. En paralelo, el Gobierno implementó programas para incentivar la llegada de autos híbridos y eléctricos sin arancel, aunque su impacto todavía es limitado frente al total del mercado. En definitiva, el precio de un auto importado en la Argentina no depende únicamente de su valor original, sino de una estructura fiscal acumulativa que condiciona tanto la oferta como la demanda, y que posiciona al país entre los mercados más caros de la región para este tipo de vehículos.