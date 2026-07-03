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3 de julio 2026 - 09:26

Autos premium: cuáles fueron los 10 más vendidos del primer semestre

Mientras el mercado total retrocede, el segmento de alta gama crece con fuerza impulsado por cambios impositivos y mayor oferta importada.

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Los autos premium crecen en el país 

Mariano Fuchila

El mercado automotor argentino mostró señales mixtas en la primera mitad de 2026. Aunque el volumen total de patentamientos cayó cerca de un 10%, el nicho de vehículos premium avanzó en sentido contrario, con una expansión cercana al 40% interanual.

Factores como la eliminación de impuestos internos, la apertura de importaciones y un contexto cambiario más previsible explican este comportamiento.

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En ese escenario, Mercedes-Benz se consolidó como la marca líder del segmento, apoyada en una estrategia comercial anticipada que le permitió ganar terreno desde el arranque del año. Detrás, la competencia se mantuvo intensa entre las principales automotrices alemanas.

Mercedes-Benz se consolid&oacute; como la marca l&iacute;der del segmento, apoyada en una estrategia comercial anticipada que le permiti&oacute; ganar terreno desde el arranque del a&ntilde;o.

Mercedes-Benz se consolidó como la marca líder del segmento, apoyada en una estrategia comercial anticipada que le permitió ganar terreno desde el arranque del año.

El ranking de marcas premium más vendidas

El listado de las diez marcas con mayor volumen de ventas en el semestre quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Mercedes-Benz1.886 unidades
  2. BMW1.801 unidades
  3. Audi1.749 unidades
  4. Subaru333 unidades
  5. MINI257 unidades
  6. GAC Motor175 unidades
  7. Lexus164 unidades
  8. DS Automobiles152 unidades
  9. Porsche102 unidades
  10. Arcfox89 unidades

Dentro de este escenario también se destacaron fuertes subas porcentuales, especialmente en marcas como Porsche, MINI y BMW, mientras que otras como DS y Alfa Romeo mostraron retrocesos significativos.

El dato más llamativo lo aportó Ferrari, que con 9 unidades ya alcanzó su mejor registro histórico en el país para un semestre.

El avance de nuevas marcas, incluidas algunas de origen chino con posicionamiento de alta gama, refleja un cambio en la composición del segmento. En un mercado más abierto y competitivo, el lujo automotor comienza a diversificarse y a ganar protagonismo incluso en un contexto general contractivo.

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