En julio un trabajador necesitó más $3.000.000 de ingreso mínimo, según índice sindical

La Canasta Básica Total (CBT) del INDEC es de $1.564.716. Arg.gob

En julio la inflación medida por el INDEC se aceleró al 2,1% y ya acumuló casi 20% en lo que va del año. Con los nuevos datos oficiales, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) afirmó este martes que un trabajador necesitó este mes un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $3.065.161, según un índice propio elaborado a partir de las nueve necesidades vitales establecidas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

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Con este índice, el FreSU sale a discutir la recuperación de los salarios que difunde el Gobierno y apunta contra el SMVyM oficial de $372.400, establecido por decreto tras el fracaso de las negociaciones entre las cámaras empresarias y las centrales obreras. Incluso, los sindicatos señalan que ese monto está muy lejos de los $1.564.716 de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, ingreso necesario para no caer en la pobreza.

Para el FreSU, la canasta básica debería elaborarse a partir de las nueve necesidades vitales establecidas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. En julio los costos para cubrirlas fueron: Alimentación adecuada ($653.231); vivienda digna ($609.613); educación ($279.529); vestimenta ($146.631); salud ($373.934); transporte, esparcimiento y vacaciones ($665.055); y previsión social ($337.168).

Según denuncian en el FreSU, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, cada trabajador del sector privado perdió más de $2,8 millones, mientras que cada empleado estatal perdió más de $14,9 millones.

Hasta ahora, Aceiteros (integrante del FreSU) es el único que negocia paritarias teniendo en cuenta los costos de las nueve necesidades básicas mencionadas, pero podría servir de referencia para otros sindicatos, quienes ensayan diferentes estrategias para empardar la inflación IPC del INDEC.

Desconfianza con el INDEC y diferencias con la CGT Distintos sectores del sindicalismo vienen discutiendo la inflación medida por el INDEC y reclaman la actualización del método utilizado por el organismo público. "Nadie le cree", dijo un importante dirigente obrero a este medio. Por eso, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció hace un tiempo la elaboración de su propio índice, aunque por ahora sin fecha de salida. En el FreSU decidieron no esperar a la CGT y lanzaron en mayo su propio índice de SMVyM. Esta iniciativa es parte de una estrategia autónoma de los sindicatos que integran el frente, quienes no rompen con la conducción de Azopardo, pero no esperan mucho de sus acciones. Por ahora, el FreSU no discute la conducción de la CGT, pero de manera indirecta le marca la cancha. Si se tiene en cuenta quienes integran el frente, podría convertirse en un actor a tener en cuenta en el futuro. Entre otros, la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales. Todas organizaciones sindicales de las tres centrales obreras.