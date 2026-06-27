Un grupo de treintañeros debe volver al colegio para terminar su último año: la película de Disney+ que es furor + Agregar ámbito en









Una comedia con situaciones insólitas, reencuentros inesperados y cuentas pendientes apuesta por conquistar a quienes crecieron en los 2000.

Una comedia que mezcla nostalgia, humor y situaciones completamente inesperadas. Disney +

Hay historias que parten de una idea tan extraña que resulta imposible no prestarles atención. Eso ocurre con la nueva película de Disney +, que mezcla humor absurdo, nostalgia y un escenario que muchos preferirían no volver a vivir: el último año del secundario.

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La producción, dirigida por Marty Schousboe y escrita por John Reynolds, se llama Nunca cambies y propone un punto de partida poco convencional. Un grupo de excompañeros, que ya superó los 30 años, recibe la noticia de que deberá regresar a las aulas para completar oficialmente su educación, algo que creían resuelto desde hacía mucho tiempo.

Con un elenco repleto de caras conocidas de la televisión y la comedia estadounidense, el film encontró rápidamente repercusión entre los fanáticos del género. La mezcla entre problemas de la adultez y situaciones típicas de la adolescencia genera buena parte de los momentos más desopilantes de una historia que no intenta ser realista, sino jugar con una premisa deliberadamente exagerada.

nunca cambies La nueva película apuesta por una premisa insólita: treintañeros obligados a terminar el último año de la escuela. Disney + De qué trata Nunca cambies La historia se remonta a 2008. En ese momento, los alumnos de la escuela North Meadows High School estaban a punto de graduarse cuando un devastador tornado interrumpió el final del ciclo lectivo. A raíz de la emergencia, todos recibieron igualmente sus diplomas y siguieron adelante con sus vidas.

Muchos años después, cuando cada integrante de aquella promoción ya construyó su propio camino, aparece un inesperado vacío legal que pone en duda la validez de esas graduaciones. La única solución consiste en volver a la escuela y completar las semanas que quedaron pendientes. Así, hombres y mujeres de más de treinta años deben sentarse nuevamente en un pupitre, compartir clases con sus antiguos compañeros, rendir exámenes, participar de actividades escolares e incluso enfrentarse otra vez a viejas rivalidades, romances inconclusos y conflictos que parecían enterrados. Disney+: tráiler de Nunca cambies Embed - ¡Nunca Cambies! | Tráiler Oficial | Disney+ Disney+: elenco de Nunca cambies Sofia Black-D'Elia

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