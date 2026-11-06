Motos vs. autos: Argentina ya tiene una relación de patentamientos propia de países de bajos ingresos + Agregar ámbito en









Un informe de Analytica mostró que en octubre se patentaron 177 motos por cada 100 autos, un nuevo récord de la serie iniciada en 2007. Remarcaron que ningún país de ingresos altos exhibe este comportamiento.

Mientras el patentamiento de autos cayó 12,8% en 2026, el de motos creció 39,1%.

En el último tiempo se verificó entre los argentinos una clara sustitución en la elección del medio de transporte. Frente a la depresión en los salarios reales, la compra de autos cedió terreno frente a la adquisición de motos, mucho menos costosas en términos relativos. En ese contexto, un estudio privado advirtió que la relación de patentamientos entre ambos productos ya alcanzó niveles asimilables a países de ingresos bajos.

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Según los últimos datos de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y octubre se patentaron 12,8% menos autos que en el mismo período de 2025, para totalizar unas 453.067 unidades. Los modelos que más explicaron la contracción fueron la Toyota Yaris (-64%), el Volkswagen Polo (-55%) y el Peugeot 208 (-39,2%).

En paralelo, durante el mismo período se registraron 39,1% más motos, para alcanzar un acumulado de 755.040 unidades. En este segmento, resaltaron los incrementos en la Honda Wave 110S (+69%), la Gilera Smash (+35,3%) y la Keller KN110-8 (+59,7%).

A partir de este escenario, desde la consultora Analytica plasmaron que "en octubre, según nuestra serie sin estacionalidad, se patentaron 177 motos por cada 100 vehículos automotores", un nuevo máximo de una serie que arranca en 2007.

Boom de patentamiento de motos: ¿camino al patrón de consumo del sudeste asiático? "La Argentina está patentando más motos por cada auto o utilitario de lo que sugeriría su nivel de ingreso, según la tendencia observada en los países que analizamos. Los datos reflejan que, en general, los países que registran más motos que autos y utilitarios son de ingresos bajos o medianos bajos, sobre todo del sudeste asiático. Al mismo tiempo, en la muestra, ningún país de ingresos altos registra más motos que autos y utilitarios", detalló al respecto Federico Kisza, economista de Analytica.

El estudio de la consultora muestra que Argentina es, dentro de aquellos países que registran más motos que autos, el de mayor Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. Turquía es el único país que tiene un mayor ingreso y que está cerca de entrar a ese bloque. El resto de las naciones que tienen más motos patentadas que autos son, según el informe: República Dominicana, Tailandia, Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Nepal, Rwanda y Niger. Vale aclarar que esto no significa que el parque automotor argentino tenga más motos que autos, pero marca una tendencia en los patrones de consumo de la población. En este contexto, esta semana el Gobierno lanzó una nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de vehículos, a una tasa del 25%, con un monto máximo de $50 millones y hasta 72 meses de plazo. La tasa preferencial alcanza a quienes cobran su sueldo o jubilación en el banco, tienen una tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro del auto a través del BNA.