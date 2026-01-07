Renault: avant- premiere del SUV Boreal y más detalles de la pick up nacional

En un contexto todavía desafiante para la industria automotriz, la marca francesa avanzó a paso firme y culminó 2025 por encima del promedio. Pablo Sibilla, su presidente en el país, destacó el arribo del flamante modelo exhibido en el stand de la Costa y adelantó las últimas novedades de la camioneta de media tonelada producida en Córdoba.

En el primer encuentro del año de Renault con la prensa —del que participó Ámbito—, realizado en el stand Renault Summer Experience en Cariló , Pablo Sibilla, presidente de la marca en el país , hizo un balance amplio del presente y futuro de la marca. Con definiciones sobre mercado, precios, electrificación, la llegada del nuevo SUV Boreal y la esperada pick up nacional , el directivo dejó un mensaje claro: en un contexto todavía desafiante, Renault logró crecer muy por encima del promedio.

“El mercado creció alrededor de un 50% y Renault lo hizo un 70%. El balance para nosotros fue bueno” , resumió Sibilla. Reconoció, sin embargo, que el segundo semestre fue más volátil, con noviembre y diciembre más flojos en ventas. Aun así, el cierre anual fue positivo y el optimismo moderado se mantiene para 2026 , año en el que proyecta un mercado cercano a las 620.000 unidades , aunque aclaró que enero será un mes clave para confirmar tendencias.

En materia de precios, Sibilla explicó que los autos aumentaron bastante menos que la devaluación y anticipó un escenario más calmo en el corto plazo . Incluso señaló que en enero Renault bajó en promedio un 0,9% sus precios , en un contexto de mayor competencia y más oferta, siempre que se mantenga la estabilidad cambiaria.

El gran desafío para dinamizar el mercado, según el ejecutivo, es el crédito. “Tiene que haber financiamiento más largo, con una tasa razonable. Hoy la tasa cero la financiamos las automotrices” , explicó, y remarcó que el desarrollo de un mercado financiero más profundo es clave para salir de ese esquema.

Sobre la creciente presencia de marcas chinas, Sibilla fue claro: Renault ya colabora con ellas (Koleos nace de una colaboración con Geely, y fue fabricado en Corea del Sur) y ve lógico que ganen participación. Estimó que podrían representar entre el 10% y 11% del mercado argentino, en línea con Brasil.

En el segmento de vehículos eléctricos, reconoció que el mercado local aún no está maduro. Por eso, la estrategia pasa hoy por los híbridos, mientras los eléctricos “esperan su momento”.

Renault ultima detalles para la llegada su nueva pick up nacional

Uno de los puntos más fuertes fue la pick up nacional, futura premier mundial producida en Santa Isabel. Sibilla confirmó un 35% de integración local, lanzamiento en el último trimestre del año y un fuerte foco exportador a América Latina. Prometió alto nivel tecnológico y de terminaciones, y destacó el impacto industrial del proyecto.

“Todavía no vamos a revelar el nombre de la pick up que vamos a lanzar en el segundo semestre. El nombre Niágara lo usamos para el concept, pero su nombre oficial se develará más adelante. En la Fábrica Santa Isabel ya pasaron los primeros ‘vehículos precursores’ por la línea de producción. También se enviaron unidades a Francia para que las viera y conociera el directorio del Grupo Renault. Recordemos que será una premier mundial: este auto no existe en otro país y se va a fabricar sólo en la Argentina para exportar a toda América Latina”.

Boreal ya está en la Argentina y se prepara para su lanzamiento comercial

El presidente de Renault también habló del arribo de Boreal, que se sumará a una familia SUV completa junto a Duster y Koleos, reforzando la oferta en un segmento clave. El flamante modelo, exhibido en el stand que la marca del rombo montó en Cariló, llegará al mercado en marzo proveniente de Brasil, y se posicionará entre Duster/Arkana y Koleos. Con 4,56 metros de largo, se apoya en la plataforma modular que ya utiliza el Kardian y que también dará base a la futura pick up Niagara fabricada en Santa Isabel. Ofrece un baúl de 586 litros y un interior moderno con doble pantalla de 10 pulgadas. La versión más equipada sumará 24 avanzadas asistencias a la conducción y elementos de confort. Mecánicamente, contará con el motor 1.3 TCe de 156 CV, asociado a una caja automática de doble embrague y seis marchas.

boreal Boreal se sumará a una familia SUV completa junto a Duster y Koleos, reforzando la oferta en un segmento clave.

“Todavía no podemos hablar de precios, pero es un modelo que acaba de recibir el premio de ‘Auto del Año’ en Brasil. Es un producto que se destacará por su tecnología, su equipamiento de seguridad y la excelente calidad de terminaciones”, esgrimió Sibilla.

Finalmente, se refirió a la relación con Brasil y la quita de impuestos. Admitió que no espera grandes avances en impuestos como Ingresos Brutos o el débito y crédito en el corto plazo, pero subrayó que una reforma tributaria es más importante incluso que la laboral. En ese marco, destacó el RIGI como una herramienta central por la seguridad jurídica a 30 años que brinda para invertir.

“Estamos aguardando una respuesta a la propuesta que hicimos ante el Gobierno para que Renault pueda ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Pero la normativa del RIGI fue creada para beneficiar a empresas completamente nuevas. Esto nos obligaría a crear una empresa nueva, pero el beneficio que obtendríamos lo perderíamos en el costo fiscal de operar entre las dos compañías. Si pudiéramos calificar para el RIGI siendo Renault Argentina nos brindaría la seguridad jurídica por 30 años, lo cual sería una clara señal de estabilidad y reglas de juego claras para planear otras inversiones”.

El mensaje de Sibilla fue consistente: el mercado mejora, Renault crece más rápido y la apuesta productiva en Argentina sigue en marcha.