Qué va a producir Renault

El secretario de Industria, José de Mendiguren anunció la semana pasada que Renault fabricará la nueva pickup Oroch en el país. Tiene en marcha una inversión de más de u$s300 millones en la planta de Córdoba. Desde la automotriz, rápidamente, salieron a aclarar que “el modelo a producirse aún no fue confirmado”. Siempre hay especulaciones y se juega al misterio ante un nuevo vehículo. Según pudo saber Ámbito, la información que circula en la empresa es que será una nueva plataforma bajo la denominación de proyecto H 13-12 para una pickup que hoy no se produce en ningún mercado. Sería más grande que la actual Oroch y más chica que la Alaskan. Incluso, tendría un nombre nuevo. Se producirían unas 55.000 unidades, la mayoría para la exportación, a partir de noviembre del 2025. El otro dato interesante es que se busca un régimen laboral más flexible para el personal actual para que cierren los números, similar al que tienen algunos de los nuevos operarios que ingresaron a esa planta donde también produce Nissan. El problema de Renault es que la mitad de los operarios de Santa Isabel tienen más de 20 años de antigüedad y un alto costo de las horas/hombre. Con 35 días de vacaciones cada uno se complica armar los turnos y cubrir las vacantes en verano para no parar tanto tiempo la fábrica. También cobran diferentes las horas extras. Hay distintas alternativas en estudio para flexibilizar el régimen laboral. Una salida extrema sería indemnizar a todo ese personal y tomarlo de nuevo bajo el nuevo convenio contando, desde cero, antigüedad, vacaciones y salario. Diciembre puede ser un mes clave.