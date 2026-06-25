Préstamos de hasta $50 millones para financiar autos eléctricos con esta entidad bancaria

La oferta crediticia se suma a las alternativas disponibles para quienes buscan incorporar vehículos electrificados.

Los autos eléctricos arrasan en el mercado argentino y cada vez más conductores evalúan la posibilidad de cambiar de modelo, para reducir el consumo de combustible y los gastos de mantenimiento. Sin embargo, el valor de adquisición continúa como uno de los principales obstáculos, para quienes buscan acceder a esta tecnología.

Frente a este escenario, distintas entidades financieras ofrecen líneas de crédito específicas para la compra de automóviles eléctricos e híbridos . Entre las alternativas disponibles aparecen propuestas de bancos públicos con montos elevados, plazos extensos y condiciones diseñadas para acompañar la transición hacia formas de movilidad con menor impacto ambiental.

Dentro de ese grupo, el Banco Ciudad cuenta con una línea destinada a la compra de vehículos eléctricos cero kilómetro . El programa contempla diferentes tecnologías y permite acceder a financiamiento de hasta $50 millones para concretar la operación. La iniciativa apunta a compradores que buscan incorporar un vehículo con asistencia eléctrica o propulsión completamente eléctrica. El dinero aprobado se acredita directamente en la concesionaria donde se realiza la compra del automóvil.

El esquema de financiación incluye un plazo de devolución de hasta 72 cuotas mensuales . Esa extensión permite distribuir el costo del vehículo en un período más largo respecto de otras alternativas crediticias disponibles en el mercado. La entidad informó que la línea opera con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 43% . El banco también estableció que la cuota mensual no puede superar el 20% de los ingresos netos declarados por el solicitante.

Según los datos difundidos por la entidad financiera, una financiación de $10 millones a seis años genera una cuota inicial cercana a los $485.000. Bajo esa relación, el interesado debe acreditar ingresos mensuales mínimos de $2.425.000 para acceder a ese nivel de financiamiento. El programa alcanza a distintos tipos de vehículos electrificados. La propuesta incluye modelos eléctricos puros, híbridos enchufables, híbridos convencionales y versiones mild hybrid.

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Autos eléctricos e híbridos: ¿cuál conviene?

Los autos eléctricos y los híbridos comparten la presencia de motores eléctricos y baterías, aunque existen diferencias importantes en su funcionamiento. Cada tecnología responde a necesidades distintas y presenta características particulares en materia de autonomía y recarga.

Vehículos eléctricos puros

Conocidos como EV o BEV, funcionan exclusivamente mediante uno o más motores eléctricos alimentados por baterías. Estas unidades pueden recuperar energía durante las frenadas y también requieren conexión a la red eléctrica para completar la carga.

Híbridos enchufables

Identificados como PHEV, combinan un motor de combustión interna con uno o más motores eléctricos. Estos modelos necesitan conectarse a una fuente externa para recargar las baterías y pueden recorrer distancias en modo eléctrico antes de recurrir al motor térmico.

Híbridos convencionales

Denominados HEV, también integran un motor a combustión y uno eléctrico. En este caso, las baterías se recargan mediante el propio movimiento del vehículo y no requieren enchufe. El sistema eléctrico acompaña al motor principal en momentos puntuales de la conducción.

Mild hybrid o MHEV

Incorporan una asistencia eléctrica que trabaja junto al motor térmico. El sistema contribuye a mejorar el rendimiento general y aprovecha la energía recuperada durante la circulación para alimentar la batería.

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Cómo acceder al préstamo para tener un nuevo auto

La línea de créditos del Banco Ciudad está orientada a la compra de vehículos electrificados cero kilómetro. El préstamo puede alcanzar un máximo de 50 millones de pesos y el desembolso se realiza directamente a la concesionaria donde se concreta la operación.

Además de la línea general para particulares, el banco dispone de una alternativa específica destinada a taxistas y remiseros habilitados en la Ciudad de Buenos Aires. Ese programa especial permite financiar hasta el 70% del valor del vehículo mediante un préstamo prendario. La propuesta contempla un tope de 28 millones de pesos y una TNA fija del 20%, gracias a una bonificación adicional otorgada por el Gobierno porteño.

La modalidad para taxistas y remiseros ofrece un plazo máximo de 48 meses. Para el monto máximo financiable, la cuota inicial ronda los $808.000. El banco también admite una relación cuota-ingreso de hasta el 30% para este segmento. La evaluación considera los ingresos acreditados por cada solicitante al momento de iniciar el trámite.

Los interesados en acceder a esta financiación deben presentar la factura proforma del vehículo que desean adquirir. La entidad también solicita acreditar ingresos y contar con la habilitación correspondiente para desarrollar la actividad.

Entre las condiciones exigidas figura una antigüedad mínima de dos años en la habilitación de taxi o remís. El programa también requiere al menos un año de inscripción como monotributista o trabajador independiente y una permanencia mínima de seis meses en la categoría tomada para calcular los ingresos declarados.