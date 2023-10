Salto de calidad y amplio equipamiento para SUV

2| El nuevo diseño exterior deja atrás cualquier idea de que los autos chinos no son atractivos.

La trompa marca su personalidad con un estilo futurista, pero de gran equilibrio. Si bien se conoce en Argentina se conoce como BAIC, llega bajo el nombre Beijing, que es como se llama esta marca en China y así aparece escrito sobre el capot. La unidad maneja se destaca, además, por un color llamativo como el amarillo.

3| La primera sensación que se tiene cuando se ingresa al habitáculo es el alto nivel de calidad de materiales y terminaciones que compite con los vehículos de alta gama de marcas tradicionales. El concepto de elegancia y modernidad se repite puertas adentro. El habitáculo es amplio y luminoso. Las butacas delanteras sin sumamente cómodas y deportivas. Tapizadas en cuero con detalles de costuras, haciendo juego con el color de la carrocería. Mucho estilo. Las plazas traseras son amplias y cómodas para viajar y el baúl también es bien espacioso, con sus 450 litros. Hay muchos espacios destinados a portaobjetos, algo que siempre se agradece.

Otro aspecto de modernidad tiene que ver con las dos pantallas digitales que dominan todo el tablero, una con los datos del vehículo y otra táctil con las funciones multimedia. De este punto se hablará más adelante. La caja automática se maneja con una palanca “futurista”, pero que requiere tomarle el punto para colocar bien las marchas ya que no es del todo precisa y se puede acelerar sin sentido en N o creer que entró la Reversa y sorprenderse con que el auto no se mueve porque no está en R. Es una cuestión de acostumbrase a su sensibilidad.

4| Esta nueva generación está equipada con un motor producido por Mercedes-Benz, en el marco de la alianza con BAIC. Se trata de 1.5 turbonaftero de 185 caballos y 305 Nm de torque, combinado con una caja automática de doble embrague de siete marchas. La tracción es delantera.

5| Es un SUV que en la ciudad se mueve con mucha agilidad, con una dirección que responde con precisión. El motor responde con potencia desde las primeras marchas. Tiene una andar confortable, gracias a una suspensión equilibrada, y el motor es silencioso. Parece pensado especialmente para el manejo urbano, aunque no es así.

6| En la ruta, parece sentirse más cómodo aún. Bien plantado, con sus llantas de aleación de 19 pulgadas, brinda seguridad en el manejo, especialmente cuando se encaran curvas cerradas. Es un vehículo familiar por lo que la respuesta del motor está acorde a ese concepto, pero ofrece cuatro modos de conducción (Eco, Normal, Sport y Smart) para adaptarlo al gusto y necesidades del conductor. En modo Sport, se siente cómo libera la potencia y permite una respuesta más enérgica.

7| El consumo promedio registrado en uso urbano y ruta se ubicó por debajo de los 8 litros cada 100 kilómetros.

8| Uno de los puntos más fuertes del modelo es la seguridad Respecto a la versión anterior suma un paquete de asistencia a la conducción con alerta de riesgo de colisión, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, control de crucero adaptativo, entre otros. Esto se suma a los ocho airbags y cámara de estacionamiento de visión 360°.

9| Sobre el confort hay un par de detalles que hay que detenerse. Por un lado, no puede conectarse a través de Apple CarPlay o Android Auto. Hay que bajarse una aplicación (Carbit) para espejar el celular a la pantalla del auto. El funcionamiento es complicado. El otro punto pasa por la pantalla táctil que, entre otras cosas, sirve para manejar el climatizador. Por su diseño – muy sobrio y de símbolos de dimensiones pequeñas - cuesta encontrarle el punto y obliga a distraer la vista de camino. Siempre es mejor lo más intuitivo. A favor en materia de confort, se destaca el sistema de estacionamiento autónomo que es muy eficiente y cuenta con una función que permite, sobre la pantalla táctil, trasladar con el dedo el lugar donde se quiere estacionar o mover de posición el vehículos y el auto hace la maniobra sin ninguna intervención del conductor.

10| El Beijing X55 II cuesta 35.000 dólares “billete” y ofrece una garantía de 7 años o 100.000 km.