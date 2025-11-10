Tesla anunció la fecha de lanzamiento de su Roadster, el vehículo "más impresionante de todos los tiempos"







Según Elon Musk, el nuevo modelo incluirá innovaciones “jamás vistas en la industria”, incluso tecnologías inspiradas en los proyectos aeroespaciales de SpaceX.

El nuevo Tesla promete ser revolucionario

Después de años de retrasos, Tesla asegura que finalmente presentará la versión definitiva del Roadster de segunda generación en 2026. Elon Musk lo confirmó durante la última reunión de accionistas, al anunciar que la revelación oficial está programada para el 1° de abril del próximo año. La fecha, sin embargo, genera dudas: el anuncio coincide con el Día de los Inocentes, y el propio Musk bromeó con que “podría retractarse”.

Desde que el primer prototipo del Roadster fue mostrado en 2017, la llegada del deportivo eléctrico se ha pospuesto en múltiples ocasiones. La compañía había prometido su lanzamiento en 2020, luego en 2023 y más tarde en 2025. Ahora, el CEO asegura que el modelo está listo para una “reinvención total” respecto del concepto original. Según Musk, el nuevo Roadster incluirá innovaciones “jamás vistas en la industria”, incluso tecnologías inspiradas en los proyectos aeroespaciales de SpaceX.

Tesla anunció la fecha de lanzamiento del vehículo "más impresionante de todos los tiempos" Aunque los detalles técnicos aún no fueron revelados, Musk afirmó que el vehículo será “el más impresionante de todos los tiempos”, con prestaciones que podrían superar las de cualquier superdeportivo actual. Sin embargo, admitió que la producción no comenzará inmediatamente: se estima que el ensamblaje podría iniciar entre 12 y 18 meses después de la presentación oficial, lo que retrasaría su llegada al mercado hasta fines de 2027.

Durante el mismo evento, Tesla también adelantó otro de sus proyectos más ambiciosos: el Cybercab, un vehículo autónomo que la compañía planea fabricar en su planta de Texas a partir de 2026. Este modelo apunta a revolucionar el transporte urbano con una cápsula totalmente eléctrica y, en teoría, sin volante ni pedales. Aun así, Musk reconoció que las regulaciones podrían obligar a incluir controles convencionales en las primeras unidades.

tesla-2 Musk afirmó que el vehículo será “el más impresionante de todos los tiempos”, con prestaciones que podrían superar las de cualquier superdeportivo actual. El ejecutivo volvió a prometer un proceso de producción “sin precedentes”, más parecido al de un producto electrónico que al de un automóvil tradicional. Según sus cálculos, Tesla podría fabricar un Cybercab cada 10 segundos, alcanzando un volumen anual de hasta cinco millones de unidades.

Como suele ocurrir con los anuncios de Musk, la expectativa es alta, pero también lo es el escepticismo. Entre el Roadster que nunca llega y un taxi autónomo que desafía las leyes de la física y las regulaciones, el futuro de Tesla sigue moviéndose entre la innovación y la incertidumbre.