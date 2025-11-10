Salvaje robo a un jubilado en Mar del Plata: le sacaron $100 millones y discutieron frente a él si matarlo o no







Cuatro delincuentes encapuchados ingresaron por la ventana de la casa de un hombre de 70 años. Lo redujeron, lo asfixiaron y discutieron si asesinarlo.

Le robaron $100 millones a un jubilado y debatieron frente a él si matarlo o no. X: @mauroszeta

Un jubilado de 70 años fue reducido y amenazado de muerte por cuatro ladrones encapuchados que irrumpieron en su vivienda de la calle Calabria al 8700, en Mar del Plata. Los delincuentes se apoderaron de unos $100 millones en efectivo, entre pesos y dólares, y escaparon en un Peugeot 208 sin patente, según informaron fuentes policiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El violento hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los asaltantes ingresaron por una ventana utilizando una escalera. Según el testimonio de Karina, hija de la víctima, los delincuentes permanecieron más de una hora en los techos antes de entrar, cerca de las 2:30. “Dos de ellos se abalanzaron sobre mi papá, lo ahorcaron y lo dejaron sin aire mientras lo obligaban a permanecer boca abajo”, relató.

Robo a jubilado en Mar del Plata Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los ladrones escapaban del domicilio del jubilado. X: @mauroszeta Mientras tres integrantes de la banda lo reducían, los otros revisaban la habitación hasta encontrar el dinero oculto en un balde dentro de una baulera. La tensión creció cuando uno de los asaltantes sugirió asesinar al hombre. “Uno pedía que lo maten, pero otro decía que no, que ya tenían la plata”, contó Karina al medio local Mi8. Tras tomar el botín, los ladrones escaparon por la ventana y saltaron hacia una casa vecina.

El escape quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron a los delincuentes corriendo con la escalera por la calle antes de huir en el vehículo. La familia confirmó que solo ingresaron a la habitación del jubilado, sin buscar a los demás ocupantes.

Robo jubilado Mar del Plata (1) Los delincuentes ingresaron por la ventana a la habitación donde descansaba el señor. Mi8 Mar del Plata “Se llevaron los ahorros de una vida” “Se llevaron los ahorros de una vida sacrificada de trabajo”, lamentó la hija. En la escena, la Policía halló un pasamontañas, un guante y la escalera usada para ingresar. La comisaría 16ª y la Justicia investigan el caso, analizando los registros fílmicos y las huellas encontradas.

Tras el robo, la familia se comunicó con el 911 y efectivos de la comisaría 16ª acudieron al lugar. En la escena quedaron rastros del asalto: un pasamontañas en la ventana de la habitación, un guante en la reja de la casa vecina por donde escaparon y la escalera utilizada para el ingreso y la huida. La policía ya cuenta con toda la información recabada y la Justicia se encuentra investigando el caso.