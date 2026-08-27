Multitudinaria y emotiva despedida a Rubén Rada en Montevideo

El músico es velado en el Palacio Legislativo, donde familiares, artistas, autoridades y cientos de admiradores se reunieron para homenajearlo. Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y León Gieco participaron de una emotiva interpretación de sus canciones.

Familiares, músicos y cientos de admiradores participan del último adiós a Rubén Rada en el Palacio Legislativo de Uruguay.

El pueblo uruguayo despide este jueves a Rubén “Negro” Rada , una de las figuras más importantes de la música rioplatense, con un velatorio público en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, en Montevideo.

Desde antes de la apertura de las puertas, prevista para las 14, cientos de personas formaron fila para darle el último adiós al artista, quien murió el miércoles a los 83 años luego de permanecer internado durante un mes por una neumonía bilateral.

La ceremonia reúne a familiares, músicos, autoridades y admiradores de distintas generaciones. Entre los presentes estuvieron Natalia Oreiro , Ricardo Mollo , León Gieco y Jorge Nasser , además del presidente uruguayo, Yamandú Orsi , quien decretó duelo oficial por el fallecimiento.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cerca de las 16, cuando familiares y artistas se acercaron al féretro para interpretar “Blumana” . Luego cantaron “Muriendo de plena” , acompañados por las palmas y las voces del público, que marcó la clave del candombe y convirtió la despedida en un homenaje colectivo. Después de la canción, comenzaron los aplausos al grito de “Olé, olé, olé, Negro, Negro”.

“Era un artista que tenía mucha cercanía y capacidad de vincularse. En el escenario era gigante, pero tuve la suerte de poder hablar con él de cualquier cosa, mucho de fútbol”, expresó Orsi luego de participar de la ceremonia.

El mandatario también destacó la alegría que caracterizaba a Rada tanto dentro como fuera de los escenarios. “Era el más uruguayo de todos, pero con características inusuales. Nosotros somos medio apagaditos; él era para arriba. Alegría, alegría”, sostuvo.

El presidente de uruguay, Yamandú Orsi, asistió al velatorio y decretó duelo oficial por el fallecimiento de Rada.

Durante toda la tarde se mantuvo un flujo constante de personas en el Palacio Legislativo. Sobre el féretro fueron colocados flores, fotografías, recuerdos de su extensa trayectoria y detalles con notas musicales.

Según informó la familia, el sepelio se realizará este viernes 28 de agosto. El cortejo partirá a las 11 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile y finalizará en el Cementerio del Norte.

Falleció Ruben Rada a sus 83 años, tras haber estado internado un mes por neumonía

El histórico músico uruguayo, Ruben Rada, falleció el miércoles luego de haber permanecido durante un mes en internación debido a una neumonía bilateral y otras complicaciones; su muerte fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresó la familia en su cuenta de Instagram.

En el mensaje también agradecieron las muestras de acompañamiento recibidas durante ese período y destacaron el trabajo de quienes estuvieron a cargo de su atención. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, señalaron.

El músico falleció a sus 83 años.

El fallecimiento de Rada ocurrió apenas semanas después de haber celebrado sus 83 años y cuando atravesaba un período de intensa actividad artística. El músico trabajaba en un disco junto al grupo argentino Los Auténticos Decadentes y tenía varios proyectos previstos para los próximos meses.

También había anunciado dos conciertos junto al músico brasileño Chico César en Buenos Aires y preparaba un homenaje a Tótem, con dos funciones previstas para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. Esos conciertos iban a significar además un reencuentro con el bajista Daniel “Lobito” Lagarde y el baterista Santiago Almeijenda, los otros dos integrantes originales vivos de la histórica banda.

Su última aparición pública había ocurrido el sábado 25 de julio, cuando asistió a un festival al aire libre para ver a la cantante argentina Abril Olivera. Allí permaneció entre el público y presenció también la interpretación de “Días de esos”, de Tótem, a cargo de su hijo Matías Rada.