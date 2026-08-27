Las nuevas pick ups compactas que preparan su desembarco en la Argentina + Agregar ámbito en









La categoría que se ubica entre las camionetas chicas y medianas suma cada vez más propuestas, con lanzamientos previstos hasta 2027 y un fuerte cambio en el perfil de uso.

El mercado de pick ups sigue activo en el país

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación clara en uno de sus nichos más dinámicos: el de las pick ups compactas. Este tipo de vehículos, que combinan dimensiones más contenidas con mayor confort y tecnología, gana terreno frente a las tradicionales opciones de trabajo.

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En los últimos años, modelos como Fiat Toro, Ford Maverick o RAM Rampage marcaron el camino, consolidando una categoría intermedia que hoy se posiciona como una alternativa versátil tanto para el uso urbano como recreativo. En este contexto, nuevas propuestas ya están en carpeta para los próximos meses.

Los modelos de pick ups que ampliarán la oferta hasta 2027 Entre las principales novedades aparece la Renault Niagara, un proyecto con desarrollo regional que se fabricará en la Argentina. La propuesta apunta a ofrecer niveles de confort y equipamiento similares a un SUV, pero con la funcionalidad de una caja de carga.

Por otro lado, la BYD Mako se perfila como una de las apuestas más innovadoras, con mecánica híbrida y foco en la eficiencia, una tendencia que comienza a expandirse dentro del segmento. También se suma la futura pick up compacta de Volkswagen, prevista para llegar en los próximos años.

Entre las principales novedades aparece la Renault Niagara, un proyecto con desarrollo regional que se fabricará en la Argentina. El crecimiento de esta categoría no es casual. Las pick ups compactas combinan ventajas impositivas, buen consumo y mayor facilidad de manejo en ciudad, lo que amplía su público objetivo más allá del uso laboral.

Además, desde el punto de vista técnico, muchas de estas camionetas utilizan plataformas monocasco y suspensiones más confortables, lo que mejora notablemente el comportamiento dinámico frente a las tradicionales pick ups medianas. Con más lanzamientos en camino y una demanda que sigue diversificándose, todo indica que este segmento continuará expandiéndose y ganando protagonismo en el mercado local.