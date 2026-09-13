Calendario de ANSES: quiénes cobran del 14 al 18 de septiembre

Los pagos se distribuyen según la terminación del DNI y alcanzan a distintas prestaciones durante la segunda semana hábil del mes.

ANSES continúa con los depósitos de septiembre y durante la semana del 14 al 18 cobran jubilados, AUH, AUE y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a seguir durante la semana del 14 al 18 de septiembre, con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Las fechas varían según la prestación y el último número del DNI.

Durante esos cinco días cobrarán jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). El cronograma oficial establece que los pagos se acreditan de manera progresiva y que cada prestación tiene su propio esquema . Para algunas asignaciones el depósito incluye automáticamente otros beneficios asociados, como la Tarjeta Alimentar.

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo previsional tendrán cinco fechas de pago durante esta semana. El cronograma avanza desde los documentos terminados en 4 hasta los terminados en 8 .

El grupo que cobra hasta el haber mínimo recibió en septiembre una actualización del 2,11% . Con esa movilidad, el haber mínimo quedó en $428.633,20 . Además, quienes cumplen las condiciones para recibir el refuerzo extraordinario perciben un bono de hasta $70.000 , por lo que el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanza los $498.633,20 . Quienes tienen haberes superiores a la mínima empiezan a cobrar recién desde el 22 de septiembre.

El monto total de la AUH en septiembre es de $154.031 por hijo . De ese importe, ANSES deposita mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga posteriormente contra la presentación de la Libreta correspondiente. Los titulares de esta prestación también tendrán pagos durante toda la semana. En este caso, el esquema coincide con el de las jubilaciones y pensiones mínimas :

DNI terminado en 4: lunes 14

lunes 14 5: martes 15

martes 15 6: miércoles 16

miércoles 16 7: jueves 17

jueves 17 8: viernes 18 de septiembre

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática para los titulares que cumplen con los requisitos. El depósito se efectúa junto con la prestación correspondiente. El beneficio alcanza a familias que reciben AUH con hijos de hasta 14 años inclusive y a titulares que cumplen las condiciones establecidas para hijos con discapacidad.

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un calendario diferente. En septiembre, el monto general de la AUE es de $154.031. Para quienes residen en la denominada Zona 1, el valor alcanza los $200.241. Durante esta semana van a cobrar:

DNI terminado en 2 : lunes 14

: lunes 14 3: martes 15

martes 15 4: miércoles 16

miércoles 16 5 : jueves 17

: jueves 17 6: viernes 18 de septiembre

Pensiones No Contributivas: qué documentos cobran en la semana

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un cronograma más corto. Los pagos de septiembre empezaron el 8 de septiembre y finalizan el lunes 14. Por eso, durante la semana del 14 al 18 solamente habrá un grupo de beneficiarios de PNC que recibirá su prestación: quienes tengan DNI terminado en 8 o 9, con acreditación prevista para el lunes 14 de septiembre.

El calendario contempla las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, entre otras prestaciones comprendidas dentro de este esquema. Para septiembre, el haber base de una PNC equivalente al 70% de la jubilación mínima quedó en $300.043,24. Con el bono extraordinario de $70.000, quienes reciben el refuerzo completo llegan a $370.043,24. Después del pago del 14 de septiembre, el cronograma de las PNC quedará completo.