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3 de julio 2026 - 09:48

Tesla se recupera y vuelve a crecer: sube más de 25% en el segundo trimestre

La automotriz estadounidense superó las previsiones del mercado con más de 480.000 entregas entre abril y junio, impulsada por Europa y China.

Tesla recupera terreno en la industria&nbsp;

Tesla recupera terreno en la industria 

Tesla

Tesla dejó atrás el impacto que había sufrido en 2025 y logró un fuerte repunte en el segundo trimestre de 2026. La compañía informó que entregó 480.126 vehículos a nivel mundial, lo que representa un crecimiento superior al 25% interanual y un desempeño por encima de las expectativas de analistas e inversores.

El resultado no solo superó ampliamente las proyecciones del mercado —que rondaban entre las 400.000 y 416.000 unidades—, sino que también marcó una recuperación en la demanda tras un período complejo para la marca.

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Europa y China impulsan la recuperación de Tesla

El crecimiento estuvo sostenido principalmente por el desempeño en Europa, donde las ventas registraron una fuerte expansión, y en China, otro mercado clave para la compañía.

En contrapartida, América del Norte mostró una caída significativa, afectada por cambios en los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos.

La compa&ntilde;&iacute;a inform&oacute; que entreg&oacute; 480.126 veh&iacute;culos a nivel mundial, lo que representa un crecimiento superior al 25% interanual y un desempe&ntilde;o por encima de las expectativas de analistas e inversores.

La compañía informó que entregó 480.126 vehículos a nivel mundial, lo que representa un crecimiento superior al 25% interanual y un desempeño por encima de las expectativas de analistas e inversores.

Durante el mismo período, la empresa también incrementó su producción global hasta 451.758 unidades, mientras que su división energética avanzó con la instalación de 13,5 GWh en sistemas de almacenamiento.

El repunte llega luego de un 2025 atravesado por mayor competencia y tensiones en torno a la figura de Elon Musk, factores que habían impactado en la imagen de la compañía. Con este nuevo desempeño, Tesla busca consolidar nuevamente su posición en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.

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