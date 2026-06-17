Toyota Corolla Cross 2027: más equipamiento, nuevas funciones y una versión GR Sport con ADN deportivo

La marca japonesa presentó en Brasil la renovación del vehículo para la línea 2027. El SUV suma cambios en diseño, más conectividad, nuevas asistencias de seguridad y una actualización especial.

El Toyota Corolla Cross recibió su primera gran actualización para la línea 2027 , incorporando mejoras en materia de diseño, confort, tecnología y seguridad. El lanzamiento se realizó inicialmente en Brasil , donde se fabrica el modelo para el mercado regional, aunque se espera que estas novedades también desembarquen en Argentina en los próximos meses.

La renovación alcanza a toda la gama, pero la principal protagonista es la variante GR Sport , que presenta un aspecto más deportivo y exclusivo, inspirado en los modelos desarrollados por la división Gazoo Racing .

El renovado Corolla Cross GR Sport adopta una nueva parrilla frontal de gran tamaño y formato trapezoidal, integrada con los faros Full LED y las luces diurnas, logrando una apariencia más robusta y sofisticada.

Los cambios también incluyen paragolpes específicos, nuevas llantas de aleación con detalles en negro, molduras laterales exclusivas y un renovado diseño del sector posterior. La propuesta apunta a reforzar el carácter deportivo del SUV sin resignar la practicidad y el confort que caracterizan al modelo.

En el interior, el SUV incorpora una consola central completamente rediseñada, con una disposición más moderna de los comandos y una integración más eficiente de las funciones de conectividad y conducción.

La versión GR Sport añade tapizados deportivos, terminaciones exclusivas y detalles específicos en los pedales, elevando la sensación de calidad y diferenciación respecto del resto de la gama.

Otro de los avances destacados es la incorporación del sistema multimedia Toyota Play 2.0, que utiliza una pantalla de 10,1 pulgadas de alta definición y ofrece una experiencia digital más intuitiva.

toyota-corolla-cross-2262495 La renovación alcanza a toda la gama, pero la principal protagonista es la variante GR Sport, que presenta un aspecto más deportivo y exclusivo, inspirado en los modelos desarrollados por la división Gazoo Racing.

Además, el sistema integra los Servicios Conectados de Toyota, que permiten acceder desde la aplicación oficial a información sobre el estado del vehículo, diagnósticos remotos y diversas funciones a distancia. También suma conexión Wi-Fi nativa para múltiples dispositivos.

En materia de seguridad y eficiencia, el Corolla Cross 2027 incorpora en todas las versiones el sistema TPMS, encargado de monitorear permanentemente la presión de los neumáticos y alertar al conductor ante cualquier anomalía. Esta tecnología no solo mejora la seguridad, sino que también ayuda a optimizar el desgaste de las cubiertas y reducir el consumo energético.

Por otra parte, los Servicios Conectados ahora se extienden a la versión XRE, incorporando funciones como diagnóstico remoto, recordatorios de mantenimiento, asistencia en ruta las 24 horas, localización del vehículo, inmovilización remota y acceso a internet mediante un punto Wi-Fi.

Con esta actualización, Toyota busca consolidar el liderazgo del Corolla Cross en uno de los segmentos más competitivos del mercado, apostando por una combinación de tecnología, conectividad, seguridad y una imagen renovada que refuerza su posicionamiento entre los SUV más elegidos de la región.