Toyota Argentina comienza a exportar la Hiace a Brasil y refuerza su liderazgo industrial







La producción local de este modelo comenzó en 2024 en la planta de Zárate, en una nave industrial especialmente diseñada para este proyecto.

Toyota exporta la Hiace hacia Brasil

Toyota Argentina dio un nuevo paso en su estrategia regional: inició la exportación de la Hiace hacia Brasil, el mercado automotor más grande de América Latina. El modelo, que ya se consolidó como un referente global con más de 6 millones de unidades vendidas en más de 150 países, debuta ahora en el competitivo segmento de vans de la mano de Toyota do Brasil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La producción local de la Hiace comenzó en 2024 en la planta de Zárate, en una nave industrial especialmente diseñada para este proyecto. Allí, la van comparte con la Hilux y la SW4 el motor 2.8L (1GD) y el eje trasero, una sinergia que potencia la complementariedad productiva y optimiza la cadena industrial.

Toyota Argentina comienza a exportar la Hiace a Brasil y refuerza su liderazgo industrial La Hiace se distingue por su versatilidad, confort y seguridad, incorporando una completa dotación tecnológica: doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendientes, además de confortables prestaciones como aire acondicionado con salidas traseras, control de velocidad crucero y un sistema multimedia con pantalla táctil de 9”. Su transmisión automática de 6 marchas la posiciona como una de las opciones más avanzadas de su segmento.

3 Hiace(1) La Hiace se distingue por su versatilidad, confort y seguridad.

Construida sobre una plataforma autoportante de estructura anular, la Hiace garantiza alta resistencia y durabilidad, asegurando un rendimiento superior bajo distintas condiciones de carga.

Con este nuevo hito, Toyota refuerza su papel como el mayor exportador industrial de Argentina: el 80% de su producción se destina a América Latina y el Caribe. Solo en el primer semestre de 2025, la automotriz representó el 51% de las exportaciones de vehículos del país, consolidando a la Hiace como parte de un proyecto que une producción local con proyección regional.

Temas Toyota

Brasil