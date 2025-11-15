Calor y alerta amarilla por tormentas para este sábado: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país







El fin de semana comenzará con un marcado ascenso térmico. Por la noche, se esperan tormentas que harán descender la temperatura.

Las tormentas regresarán al AMBA el sábado por la noche. Mariano Fuchila

Llegó el fin de semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un regreso de las lluvias para Buenos Aires y alrededores. El sábado 15 arrancará con cielo parcialmente nublado y un marcado ascenso térmico, con marcas que irán de 20°C a 32°C. El alivio recién llegará recién por la noche, cuando se espera que la inestabilidad gane terreno y aparezcan las primeras tormentas.

El panorama para este sábado deja en claro que la ola de calor tendrá su último capítulo en la región metropolitana, antes de que la actividad convectiva se intensifique hacia la noche. El centro y norte del país también transitarán una jornada movida, con alertas por tormentas de variada intensidad y probabilidad de granizo y ráfagas en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

El domingo 16, según el SMN, las lluvias continuarán durante la mañana y el resto del día quedará bajo un manto de nubes. La temperatura dará un respiro: mínima de 20°C y máxima de 25°C.

Cómo estará el clima en Ciudad y Provincia de Buenos Aires El SMN prevé una jornada pesada en CABA y el Conurbano: aire húmedo, cielo parcialmente nublado y temperaturas que treparán hasta los 32°C. El índice UV se ubicará en niveles altos, cercanos a 10, mientras la humedad mantendrá una sensación térmica elevada. Con ese combo, el escenario queda listo para un aumento marcado de la inestabilidad al caer la noche, cuando podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas en buena parte del territorio bonaerense.

Calor Ola Telam El domingo 16 llegará con lluvias matinales y una baja sensible en las temperaturas de CABA —máxima de 25°C—, mientras la inestabilidad se desplazará hacia el Litoral. En el centro del país, las condiciones tenderán a mejorar con rapidez.

Ya el lunes 17 se perfila como un día más estable en el AMBA: mínima de 11°C, máxima de 24°C y cielo despejado. El norte argentino continuará con el tiempo más cargado, mientras que el resto del país volverá a recuperar calor hacia el martes. Cómo estará el clima en el resto del país Buena parte del centro y norte argentino - Chaco, Formosa y Santiago del Estero -- estará bajo condiciones inestables. El SMN mantiene alertas amarillas por tormentas fuertes, con la posibilidad de chaparrones intensos, granizo y ráfagas. Más al sur, la Patagonia ofrecerá un panorama más calmo, aunque con temperaturas más bajas y vientos moderados. Zonas de La Pampa y el sur de Cuyo podrían sumar nubosidad y calor, con máximas que superarán los 30°C.