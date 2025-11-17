KTM renueva su oferta en la Argentina con la nueva línea 390: tres modelos para cada tipo de aventura







La marca presentó la flamante generación, integrada por las versiones Adventure X, Adventure R y Enduro R. Precios y detalles.

KTM presentó su nueva generación de motos

La familia de motos de media cilindrada de KTM acaba de sumar una actualización profunda en el mercado argentino. La marca presentó la nueva generación 390, integrada por las versiones Adventure X, Adventure R y Enduro R, tres propuestas que apuntan a perfiles de conducción muy diferentes pero unidas por la misma plataforma mecánica y el espíritu deportivo característico de la firma austríaca. Todos los modelos ya están disponibles en la red oficial de Grupo Simpa.

Tres modelos, tres estilos de motos KTM 390 Adventure X

Es la opción más accesible de la línea y está orientada a quienes buscan iniciarse en las motos trail sin perder comodidad en el uso diario. Lleva el renovado motor LC4c de 399 cc, tanque de 14 litros, rueda de 19 pulgadas y ABS Offroad, un sistema que mejora la frenada en superficies de ripio.

adeventure KTM 390 Adventure R

Pensada para viajes largos y terreno desafiante, toma elementos del mundo de los rally raid. Incorpora suspensiones regulables de 230 mm, ruedas 21/18 pulgadas, electrónica avanzada con Cornering MTC y Cornering ABS, además del motor 399 cc con respuesta mejorada.

adventure r KTM 390 Enduro R Es la propuesta más extrema: una moto de orientación endurera, liviana, reactiva y homologada para circular en calle. Incluye un tablero TFT de 4,2”, modos Street y Off-road, tanque metálico de 9 litros, carrocería reforzada y luces LED. Ofrece, además, un sistema ABS Bosch configurable con opción de desconexión total. enduro Precios en la Argentina 390 Adventure X: $13.200.000

390 Adventure R: $16.000.000

390 Enduro R: $13.327.000 Desde KTM destacaron que esta línea renueva su oferta en un segmento clave y profundiza el vínculo con los usuarios que buscan motos robustas, tecnológicas y listas para la aventura.

