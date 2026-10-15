Una de las principales marcas de autos eléctricos en Argentina desembarca en el fútbol y será sponsor de la Liga Profesional

Una automotriz de alcance internacional firmó un acuerdo para ampliar su presencia en el país a través del deporte. La iniciativa contempla beneficios para los hinchas y distintas acciones durante los partidos del torneo local.

El fútbol argentino incorporó un nuevo patrocinador internacional. BYD, la automotriz china que lidera las ventas de vehículos 100% eléctricos en Argentina, anunció una alianza estratégica con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para convertirse en su nuevo patrocinador principal.

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El acuerdo forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en el mercado argentino, donde busca fortalecer su presencia comercial y acercarse a nuevos públicos mediante uno de los deportes de mayor convocatoria del país.

A partir de esta asociación, la empresa desarrollará acciones promocionales vinculadas con los partidos de Primera División , que incluirán sorteos, premios, acceso a entradas y experiencias exclusivas para clientes y aficionados.

Las actividades se llevarán adelante en diferentes estadios del país, con el objetivo de ampliar la visibilidad de la marca y generar nuevas oportunidades de contacto con los consumidores.

Desde la Liga Profesional destacaron la importancia de incorporar una compañía con presencia internacional a su estructura de patrocinadores.

Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional de Fútbol, señaló que el crecimiento de BYD en los mercados occidentales despertó el interés de la organización por establecer una alianza comercial.

BYD domina el mercado eléctrico.

“La incorporación de BYD refleja el atractivo del fútbol argentino para las compañías de proyección internacional”, sostuvo el directivo.

Por su parte, Nicolás Konsol, gerente de Marketing de BYD Argentina, explicó que la iniciativa apunta a construir una relación con los consumidores que trascienda la comercialización de vehículos.

“Queremos ser mucho más que una marca de autos presente en Argentina: queremos ser una marca cercana, que forme parte de la vida cotidiana y de las pasiones de los argentinos”, afirmó.

El ejecutivo agregó que el patrocinio permitirá vincular la innovación tecnológica de la compañía con la convocatoria que genera el fútbol en todo el territorio nacional.

Del fútbol europeo a la Liga Profesional argentina

La incorporación de BYD como patrocinador principal del campeonato argentino se suma a otras iniciativas comerciales que la compañía desarrolla en el deporte internacional.

La automotriz mantiene acuerdos como socio automotriz oficial con clubes europeos como Paris Saint-Germain, Manchester City e Inter de Milán, una estrategia que utiliza el alcance del fútbol para impulsar el reconocimiento de marca en diferentes mercados.

En Argentina, el anuncio coincide con el primer aniversario del inicio de sus operaciones oficiales. Durante ese período, BYD superó los 12.000 usuarios, presentó ocho modelos y desarrolló una red de más de 20 puntos de venta oficiales, según los datos difundidos por la compañía.

La empresa también consiguió posicionarse como líder en ventas de automóviles completamente eléctricos en el mercado argentino, con el BYD Dolphin Mini como su modelo más comercializado dentro de esa categoría.

Este desempeño se produce en un contexto de crecimiento de la oferta de vehículos electrificados, impulsado por la incorporación de nuevas marcas, tecnologías y alternativas de movilidad.

Fundada en 1994 como fabricante de baterías recargables, BYD amplió progresivamente sus actividades hasta convertirse en uno de los principales productores mundiales de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

A través de su división automotriz, creada en 2003, la compañía desarrolla componentes como baterías, motores eléctricos y sistemas de gestión electrónica. Actualmente cuenta con presencia comercial en más de 100 países y una estructura industrial distribuida en distintos continentes.

Con su llegada a la Liga Profesional, BYD suma una nueva herramienta de posicionamiento en Argentina, combinando su expansión en el mercado automotor con una mayor exposición en el fútbol nacional.