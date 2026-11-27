La inteligencia artificial comienza a transformar la relación entre los conductores y sus vehículos. Una nueva herramienta permite interpretar alertas, evaluar riesgos y anticipar posibles problemas mecánicos.

La posibilidad de anticiparse a una costosa reparación mecánica comienza a ganar terreno gracias a los avances de la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento automotor . Una tecnología que promete modificar la manera en que los conductores y los profesionales de los talleres identifican y analizan los problemas de un vehículo.

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Durante años, la aparición de una luz de advertencia en el tablero fue motivo de incertidumbre para los automovilistas. Detrás de esa señal puede existir desde una falla menor en un sensor hasta un inconveniente que requiera una intervención de mayor complejidad.

Ahora, los sistemas de diagnóstico incorporan nuevas capacidades que permiten interpretar la información electrónica del vehículo, relacionarla con antecedentes técnicos y determinar el nivel de riesgo de determinadas anomalías.

Una de las empresas que avanza en este terreno es THINKCAR , una compañía fundada en 2019 que, según sus propios datos, cuenta con más de 3,5 millones de usuarios y presencia en más de 215 países y regiones.

Su principal desarrollo es el THINKCAR T394 AI, una tableta de diagnóstico que incorpora un asistente de inteligencia artificial denominado Tyler, diseñado para facilitar la interpretación de problemas mecánicos y electrónicos.

Cómo funciona la inteligencia artificial que busca anticipar las averías de un auto

A diferencia de los equipos de diagnóstico convencionales, que generalmente identifican y muestran códigos de error, esta herramienta busca ofrecer información más detallada sobre el origen de una falla y sus posibles consecuencias.

Para realizar estas evaluaciones, el sistema utiliza una base de conocimiento integrada por más de 100 millones de registros y casos de diagnóstico, según informó la compañía.

La inteligencia artificial analiza patrones, relaciona síntomas con antecedentes y clasifica los riesgos detectados en tres categorías: alto, medio y bajo.

De esta manera, los usuarios pueden obtener una orientación sobre la gravedad de un problema y las comprobaciones que deberían realizarse antes de que una anomalía derive en una reparación más compleja.

Otra de las particularidades del asistente es que permite interactuar mediante comandos de voz, mensajes de texto e imágenes, facilitando el acceso a información que tradicionalmente requería conocimientos técnicos especializados.

También puede colaborar en la planificación de tareas habituales, como los cambios de aceite, las revisiones de la batería y la sustitución de los limpiaparabrisas.

Una nueva herramienta para reducir la incertidumbre de los conductores

Además de su dispositivo más avanzado, la empresa desarrolló el THINKSCAN 689BT PRO, un equipo disponible a través de Brand+ de AliExpress que también incorpora funciones de asistencia mediante inteligencia artificial.

Este dispositivo permite consultar códigos de error, generar informes, realizar pruebas activas y visualizar gráficamente la comunicación entre los diferentes módulos electrónicos del automóvil.

A diferencia de los equipos de diagnóstico convencionales, que generalmente identifican y muestran códigos de error, esta herramienta busca ofrecer información más detallada sobre el origen de una falla y sus posibles consecuencias.

Entre sus prestaciones también se destacan el control bidireccional, la compatibilidad con el protocolo J2534 Pass-Thru y las actualizaciones gratuitas de por vida para las funciones incluidas.

Sin embargo, la disponibilidad de determinadas herramientas depende de la marca, el modelo, el año de fabricación y las condiciones de acceso al software de cada vehículo.

La incorporación de estas tecnologías abre la posibilidad de avanzar hacia un mantenimiento más preventivo y menos reactivo, con información que podría contribuir a evitar reparaciones innecesarias o detectar problemas antes de que se agraven.

No obstante, los sistemas de inteligencia artificial no garantizan la detección de todas las averías ni reemplazan el trabajo de un mecánico especializado.

Su principal aporte consiste en proporcionar información adicional para tomar mejores decisiones, facilitar la comunicación con los profesionales y reducir la incertidumbre frente a una falla.

En una industria cada vez más digitalizada, la inteligencia artificial ya no solo busca transformar la experiencia de conducción, sino también la manera en que los propietarios cuidan sus vehículos.