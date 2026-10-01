Peregrinación a Luján 2026: horarios, puntos de partida, servicio de transporte y recomendaciones + Agregar ámbito en









Un extenso operativo de seguridad, salud y transporte acompañará los 60 kilómetros de trayecto de los fieles entre Liniers y la Basílica de Luján.

La tradicional caminata se llevará a cabo durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". Peregrinación Juvenil a Luján

La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján ya tiene todo listo para recibir a miles de fieles durante el primer fin de semana de octubre. El trayecto de aproximadamente 60 kilómetros unirá Liniers con el Santuario de Luján, atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

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Para garantizar la asistencia a los caminantes, el gobierno bonaerense junto a la Comisión de Piedad Popular desplegarán un amplio dispositivo de contención. El operativo contará con hospitales móviles, ambulancias, helicópteros sanitarios, puestos de agua y alimentos, torres de iluminación, baños químicos y puestos de reciclaje distribuidos a lo largo del recorrido.

Peregrinación a Luján 2026: horarios y puntos de partida El punto de partida oficial estará ubicado en el Santuario de San Cayetano de Liniers (Cuzco 150, CABA). Desde allí, a las 10:00 del sábado 3 de octubre, saldrá la imagen oficial de la Virgen para dar inicio al trayecto. Cabe remarcar que el operativo de asistencia y cortes de tránsito comenzará a funcionar a partir de las 08:00.

La participación en la peregrinación es libre y gratuita, por lo que no se requiere inscripción previa. Quienes asistan por primera vez pueden sumarse desde cualquier punto del trazado o acercarse a su parroquia barrial para realizar la travesía en grupo. La Misa Central de cierre se celebrará el domingo 4 a las 07:00 en el altar de la Basílica de Luján, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Cómo funcionará el tren Sarmiento el sábado 3 de octubre Trenes Argentinos dispondrá un servicio especial con formaciones de refuerzo en el ramal Moreno-Mercedes durante todo el fin de semana para facilitar el traslado y el regreso de los caminantes. El cronograma de salidas para el sábado 3 de octubre será:

Desde Moreno hacia Luján (16 servicios): Mañana : 04:30 - 05:30 - 07:00 - 07:50 - 09:36 - 10:21

: 04:30 - 05:30 - 07:00 - 07:50 - 09:36 - 10:21 Tarde : 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08

: 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08 Noche: 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43 Desde Luján hacia Moreno (14 servicios): Mañana : 05:54 - 06:54 - 08:24 - 09:14 - 11:00 - 11:45

: 05:54 - 06:54 - 08:24 - 09:14 - 11:00 - 11:45 Tarde : 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55

: 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55 Noche: 19:32 - 21:23 - 22:22 Recomendaciones para la caminata a Luján Para afrontar los 60 kilómetros de trayecto sin complicaciones de salud, médicos y organizadores sugieren tener en cuenta las siguientes pautas básicas de preparación: Calzado y pies : Usar zapatillas usadas y amoldadas (nunca calzado a estrenar). Llevar medias de algodón ajustadas y colocar vaselina o crema en los pies antes de salir.

: Usar zapatillas usadas y amoldadas (nunca calzado a estrenar). Llevar medias de algodón ajustadas y colocar vaselina o crema en los pies antes de salir. Hidratación y comida : Beber al menos dos litros de agua durante el recorrido y recargar en los puestos oficiales. Llevar frutas, galletitas o barritas de cereal y evitar las bebidas alcohólicas.

: Beber al menos dos litros de agua durante el recorrido y recargar en los puestos oficiales. Llevar frutas, galletitas o barritas de cereal y evitar las bebidas alcohólicas. Indumentaria : Vestir ropa liviana en capas, sumar prendas de abrigo para la noche, protector solar, gorro y una capa impermeable por si llueve.

: Vestir ropa liviana en capas, sumar prendas de abrigo para la noche, protector solar, gorro y una capa impermeable por si llueve. Seguridad: Mantenerse siempre en la ruta oficial sin caminar por las vías del tren, avanzar acompañado y recurrir a los puestos sanitarios voluntarios ante cualquier molestia física.

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