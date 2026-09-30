Peregrinación a Luján 2026: la línea Sarmiento tendrá servicio especial y sumará más trenes + Agregar ámbito en









El fin de semana habrá formaciones de refuerzo entre Moreno y Luján para abastecer la demanda de transporte durante la caminata.

Habrá salidas adicionales en ambos sentidos tanto el sábado como el domingo.

Con motivo de la 52° edición de la Peregrinación Juvenil a Luján, Trenes Argentinos desplegará un operativo especial con servicios adicionales en la línea Sarmiento. La medida busca garantizar la movilidad de los miles de fieles que participarán de la caminata de fe durante este fin de semana.

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Las frecuencias de refuerzo funcionarán en el ramal Moreno-Mercedes a lo largo del sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Además, para responder a la alta demanda del regreso, se incorporará un servicio eléctrico especial durante la madrugada del domingo que unirá Moreno con Liniers.

Peregrinación Juvenil a Luján Tren Sarmiento con servicio especial por la peregrinación a Luján El plan de contingencia prevé el despacho de decenas de formaciones adicionales entre las cabeceras de Moreno y Luján, las cuales realizarán paradas en las ocho estaciones intermedias del recorrido habitual. Toda la grilla detallada ya se puede consultar desde la web oficial de Trenes Argentinos.

Sábado 3 de octubre Desde Moreno hacia Luján (16 servicios adicionales):

Mañana : 04:30 - 05:30 - 07:00 - 07:50 - 09:36 - 10:21

: 04:30 - 05:30 - 07:00 - 07:50 - 09:36 - 10:21 Tarde : 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08

: 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08 Noche: 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43 Desde Luján hacia Moreno (14 servicios adicionales):

Mañana : 05:54 - 06:54 - 08:24 - 09:14 - 11:00 - 11:45

: 05:54 - 06:54 - 08:24 - 09:14 - 11:00 - 11:45 Tarde : 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55

: 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55 Noche: 19:32 - 21:23 - 22:22 Ambito Domingo 4 de octubre Desde Moreno hacia Luján (12 servicios): Madrugada / Mañana : 00:48 - 01:39 - 02:29 - 03:55 - 04:30 - 05:30 - 07:00 - 08:01 - 10:21

: 00:48 - 01:39 - 02:29 - 03:55 - 04:30 - 05:30 - 07:00 - 08:01 - 10:21 Tarde: 12:13 - 13:13 - 17:28 Desde Luján hacia Moreno (14 servicios): Madrugada / Mañana : 00:10 - 01:08 - 02:12 - 03:03 - 03:59 - 04:48 - 05:20 - 05:54 - 08:24 - 09:25 - 11:45

: 00:10 - 01:08 - 02:12 - 03:03 - 03:59 - 04:48 - 05:20 - 05:54 - 08:24 - 09:25 - 11:45 Tarde: 13:37 - 16:07 - 18:52 Servicio especial a Liniers: A las 02:30 de la madrugada del domingo saldrá un tren eléctrico especial desde Moreno con destino final a Liniers, realizando paradas en todas las estaciones.

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