Cómo será la misa central en la Basílica de Luján luego de la peregrinación

Los detalles de la 52ª edición, las celebraciones frente al templo y el sentido del mensaje que acompañará a los caminantes.

La histórica caminata a Luján volverá a congregar a miles de fieles de distintas provincias en un extenso trayecto de fe y oración.

La tradicional marcha de fe que conecta el barrio de Liniers con la Basílica de Luján ya tiene todo definido para su edición número 52 . Miles de devotos se preparan para recorrer el trayecto de 60 kilómetros de la Peregrinación Juvenil a Luján con el objetivo de renovar promesas, agradecer y realizar pedidos ante la Virgen.

El trayecto contará con una red de puestos sanitarios, de apoyo e hidratación atendidos por miles de servidores voluntarios a lo largo del camino. Esta movilización popular, que nació el 25 de octubre de 1975 por iniciativa de un grupo de jóvenes y sacerdotes, cumple más de medio siglo de historia reuniendo a caminantes de todas las provincias.

La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján tiene fecha oficialmente confirmada y se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre, a lo largo de las jornadas del sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026 .

El punto de partida de la caminata está programado para el sábado 3 a las 10:00 de la mañana, momento en el que la imagen oficial de la Virgen iniciará su recorrido desde el Santuario de San Cayetano , ubicado sobre la calle Cuzco 150 en el barrio porteño de Liniers. Desde ese lugar, los miles de devotos emprenderán el camino a pie hasta completar los aproximadamente 60 kilómetros que separa la Capital Federal de la Basílica de Luján.

Bajo la consigna " Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos" , la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires presentó oficialmente el lema y la estampa que guiarán los pasos de los fieles durante esta edición.

De cara al evento, los organizadores remarcaron que "la preparación para esta gran fiesta de fe comienza no solo en lo físico, sino fundamentalmente en lo espiritual". Por este motivo, la estampa oficial y la oración del lema ya comenzaron a recorrer cada rincón del país, preparando los corazones de los caminantes y de los servidores.

Municipio Luján

Así será la misa central de Luján

El momento culminante de la travesía llegará el domingo 4 de octubre a las 7:00 de la mañana con la Misa Central que se llevará a cabo en el altar levantado ante la Basílica de Luján. La celebración estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, marcando el cierre oficial de la llegada de las multitudinarias columnas de fieles.

Como antesala a este acto principal, el propio monseñor García Cuerva presidirá también la misa arquidiocesana programada para el sábado 3 a las 23:30, una ceremonia pensada especialmente para acompañar el paso de los caminantes durante el tramo nocturno de la travesía.