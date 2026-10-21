Balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro suma a músicos e influencers para impulsar su candidatura

El senador reunió a artistas populares en Goiás y participó de un encuentro con creadores de contenido para ampliar su alcance digital antes del balotaje.

Flávio Bolsonaro busca ampliar el respaldo a su candidatura antes del balotaje en Brasil.

El senador Flávio Bolsonaro intensificó su estrategia electoral en las redes sociales con encuentros con músicos e influencers, en busca de ampliar el respaldo a su candidatura de cara al balotaje del próximo domingo en Brasil. La campaña apuesta a la popularidad de figuras públicas y a la difusión de mensajes digitales para llegar a nuevos votantes en los últimos días de la contienda.

Durante una reunión con artistas en el estado de Goiás, el candidato del Partido Liberal defendió la necesidad de un cambio político y cuestionó al actual Gobierno: “Todos los que están aquí están apoyando el cambio, todo el mundo está apoyando el cambio, nadie aguanta más este gobierno. Con Flávio Bolsonaro Brasil volverá a sonreír como antes del actual gobierno”, afirmó.

El encuentro se extendió hasta el comienzo de la noche del martes y contó con la presencia de decenas de figuras de la música popular brasileña , entre ellas Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo y Marrone. Los tres son referentes del sertanejo, un género que combina letras románticas con elementos de la música rural brasileña y arreglos propios del country estadounidense.

La campaña del senador busca aprovechar la llegada de estos artistas a millones de seguidores mediante la grabación y difusión de videos de apoyo . La intención es multiplicar los mensajes favorables a su candidatura y conseguir que circulen entre distintas comunidades digitales.

La participación de músicos reconocidos forma parte de una estrategia que busca reforzar la visibilidad del candidato durante la recta final. En un escenario electoral competitivo, el respaldo de figuras con una audiencia masiva puede convertirse en una herramienta para instalar mensajes y llegar a sectores que todavía no definieron su voto.

Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo y Marrone participaron del encuentro con el candidato. Red social X

El plan digital para conquistar a los indecisos

Antes de viajar a Goiás, Bolsonaro había participado de una reunión con influencers en San Pablo, organizada por el empresario y coach Pablo Marçal. Allí se discutieron los lineamientos de comunicación que debería seguir la campaña en las plataformas digitales.

Marçal recomendó evitar que los mensajes se concentren exclusivamente en los ataques contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El planteo apuntó a ampliar el atractivo de la candidatura y construir una comunicación capaz de interpelar a los electores que aún no tomaron una decisión.

Los indecisos representan uno de los principales objetivos de esta etapa electoral. Por eso, la estrategia busca combinar las críticas al oficialismo con contenidos que permitan presentar una propuesta más amplia y captar la atención de votantes que todavía evalúan sus opciones.

La disputa contra el “Ejército de Lula”

Durante la reunión también se analizó cómo responder al crecimiento del denominado “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp que reúne a simpatizantes del mandatario y coordina acciones para difundir sus mensajes en internet.

El espacio ya alcanzó los seis millones de miembros y comparte instrucciones para distribuir videos, impulsar etiquetas, comentar publicaciones y divulgar contenidos favorables a Lula en las redes sociales. Su funcionamiento permite organizar la participación de los usuarios y ampliar la circulación de mensajes vinculados con el presidente.

Frente a esa estructura, el equipo de Flávio Bolsonaro busca fortalecer su propia presencia digital y aprovechar tanto el respaldo de artistas como la participación de creadores de contenido. La campaña combina así reuniones presenciales y acciones coordinadas en internet para ganar visibilidad antes de la votación.

Con el balotaje previsto para el próximo domingo, la disputa por la atención de los usuarios y el voto indeciso ocupa un lugar central en la estrategia electoral de ambos sectores.