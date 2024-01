“Barbie” es la favorita para los Globos de Oro

Los principales talentos de Hollywood parecen dispuestos a seguir adelante con los Globos, según Chris Gardner, redactor jefe de The Hollywood Reporter. “Les encanta una buena fiesta y también el reconocimiento”, dijo Gardner. “Este es un espectáculo más descontracturado que otros que se ven en televisión”. La ceremonia del domingo será presentada por el cómico Jo Koy, de ascendencia filipina, en su primera actuación como anfitrión. Se retransmitirá en directo por la CBS y simultáneamente por streaming para los abonados a Paramount+ con Showtime. Una de las posibles invitadas es la superestrella del pop Taylor Swift. Su concierto, “Taylor Swift: The Eras Tour”, fue nominado en la nueva categoría de logros cinematográficos y de taquilla. No está claro si asistirá a la ceremonia.

En el campo de la televisión, se espera que “Succession” se lleve los galardones por su última temporada sobre la batalla por el control de un imperio mediático mundial. Encabeza la lista con nueve nominaciones, seguida de la serie dramática sobre restaurantes “The Bear”, con cinco. Los ganadores de los premios cinematográficos son seguidos muy de cerca, ya que pueden suponer un impulso en la carrera hacia el Oscar, que se entregará en marzo. Sin embargo, los Globos se han caracterizado en el pasado por algunas elecciones inesperadas. Los observadores de los premios estarán atentos para ver si esto cambia con un mayor número de votantes. Según Eng, una de las categorías a tener en cuenta es la de mejor canción original, en la que compiten tres canciones de “Barbie”. Se trata de “What Was I Made For”, de Billie Eilish, “Dance the Night”, de Dua Lipa, y “I’m Just Ken”, de Gosling. “Sería algo totalmente de los Globos dárselo a ‘I’m Just Ken’”, dijo Eng. “Es como una canción novedosa y un poco extravagante”.