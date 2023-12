Barbie llega a HBO Max: desde cuándo ver la película que batió récords

Quienes no pudieron ver la película Barbie llegó su momento. El filme de Warner Bros. Pictures hará su debut en la plataforma HBO Max . Conocé a partir de cuándo.

Barbie.jpg Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken.

De la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig (“Mujercitas”, “Lady Bird”), la película es protagonizada por los nominados al Oscar® Margot Robbie (“El escándalo”, “Yo, Tonya”, “Hermosa venganza” y “Saltburn” ) y Ryan Gosling (“La La Land”, “Blade Runner 2049”) como Barbie y Ken, junto a America Ferrera (“Supertienda”, “Cómo entrenar a tu dragón”), Kate McKinnon (“El escándalo”, “Saturday Night Live”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”), Issa Rae (“Insecure” de HBO), Rhea Perlman (“Te veré en mis sueños”, “Matilda”) y Will Ferrell (“El reportero: la leyenda de Ron Burgundy”, “Ricky Bobby: Loco por la velocidad”).

El filme también es protagonizado por Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, ganadora del GRAMMY® la cantante y compositora Dua Lipa y la ganadora del Oscar® Helen Mirren.

Barbie.png Barbie. Warner Bros.

La banda sonora de la película Barbie también fue nominada a 11 premios GRAMMY® en siete categorías, y cuatro de las cinco nominadas a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales aparecen en la banda sonora oficial de la película.

Barbie.jpg Barbie. Warner Bros.

Barbie está dirigida a partir de un guión de Gerwig y el nominado al Oscar Noah Baumbach (“Historia de un matrimonio”, “El calamar y la ballena”), basada en Barbie de Mattel. Producida por el nominado al Oscar David Heyman (“Historia de un Matrimonio”, “Gravedad”), Margot Robbie (“Yo, Tonya”, “Hermosa Venganza” y “Saltburn”), Tom Ackerley (“Yo, Tonya”, “Hermosa Venganza” y “Saltburn”) y Robbie Brenner. Los productores ejecutivos son Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams.