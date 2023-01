Belle and Sebastian no pierden el tiempo

Salvo al comienzo de su carrera luego del lanzamiento de su memorable álbum de 1996, “Tigermilk”, la banda de culto del rock alternativo escocés Belle and Sebastian no se habían caracterizado por ser demasiado prolíficos. Pero es evidente que la era digital tiene sus ventajas, y la estrategia al grabar su disco del año pasado, “A Bit of Previous”, fue dejar espacio en las sesiones para este otro disco que estaba planeado como una especie de secuela del anterior. Con la diferencia de que esta vez el álbum, por primera vez en la historia de la banda, no tendrá por ahora edición en formatos físicos sino que solo estará disponible en plataformas, algo bastante curioso y poco usual en el mercado del pop indie tan predispuesto a los vinilos de colores y las ediciones en casete de audio.